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Названа возможная причина крушения вертолета в США - РИА Новости, 11.04.2025
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11:34 11.04.2025 (обновлено: 11:44 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/krushenie-2010658468.html
Названа возможная причина крушения вертолета в США
Названа возможная причина крушения вертолета в США - РИА Новости, 11.04.2025
Названа возможная причина крушения вертолета в США
Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, приведшее к гибели шести человек, могло произойти из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом, передает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:34:00+03:00
2025-04-11T11:44:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
siemens
падение вертолета в реку гудзон в сша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, приведшее к гибели шести человек, могло произойти из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на юриста в области авиации и бывшего пилота вертолета Джастина Грина. "Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины", - сообщает агентство. По словам Грина, после повреждения хвостовой балки ничего сделать было уже нельзя, поскольку вертолет по сути начал камнем лететь вниз. "Ни один пилот не смог бы предотвратить катастрофу после того, как они начали терять высоту", - отметил юрист. Вертолет в четверг рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. На борту упавшего вертолета, как сообщили власти Нью-Йорка, находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей, все они погибли. Техника принадлежала туристической компании. Вертолет вылетел из центра Манхэттена в середине дня четверга, а через 20 минут упал в реку. Позднее газета New York Post уточнила, что в результате катастрофы погиб глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей.
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html
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Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка
Число погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до 6, сообщает Fox News. В соцсетях публикуют кадры падения вертолета.
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, siemens, падение вертолета в реку гудзон в сша
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Siemens, Падение вертолета в реку Гудзон в США
Названа возможная причина крушения вертолета в США

AP: крушение вертолета в США могло произойти из-за повреждения хвостовой балки

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, приведшее к гибели шести человек, могло произойти из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на юриста в области авиации и бывшего пилота вертолета Джастина Грина.
"Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины", - сообщает агентство.
По словам Грина, после повреждения хвостовой балки ничего сделать было уже нельзя, поскольку вертолет по сути начал камнем лететь вниз.
"Ни один пилот не смог бы предотвратить катастрофу после того, как они начали терять высоту", - отметил юрист.
Вертолет в четверг рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. На борту упавшего вертолета, как сообщили власти Нью-Йорка, находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей, все они погибли. Техника принадлежала туристической компании. Вертолет вылетел из центра Манхэттена в середине дня четверга, а через 20 минут упал в реку. Позднее газета New York Post уточнила, что в результате катастрофы погиб глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей.
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В миреНью-Йорк (город)МанхэттенSiemensПадение вертолета в реку Гудзон в США
 
 
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