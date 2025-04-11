https://ria.ru/20250411/krushenie-2010658468.html

Названа возможная причина крушения вертолета в США

Названа возможная причина крушения вертолета в США - РИА Новости, 11.04.2025

Названа возможная причина крушения вертолета в США

Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, приведшее к гибели шести человек, могло произойти из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом, передает... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:34:00+03:00

2025-04-11T11:34:00+03:00

2025-04-11T11:44:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

манхэттен

siemens

падение вертолета в реку гудзон в сша

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, приведшее к гибели шести человек, могло произойти из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на юриста в области авиации и бывшего пилота вертолета Джастина Грина. "Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины", - сообщает агентство. По словам Грина, после повреждения хвостовой балки ничего сделать было уже нельзя, поскольку вертолет по сути начал камнем лететь вниз. "Ни один пилот не смог бы предотвратить катастрофу после того, как они начали терять высоту", - отметил юрист. Вертолет в четверг рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. На борту упавшего вертолета, как сообщили власти Нью-Йорка, находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей, все они погибли. Техника принадлежала туристической компании. Вертолет вылетел из центра Манхэттена в середине дня четверга, а через 20 минут упал в реку. Позднее газета New York Post уточнила, что в результате катастрофы погиб глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей.

https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html

нью-йорк (город)

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Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка Число погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до 6, сообщает Fox News. В соцсетях публикуют кадры падения вертолета. 2025-04-11T11:34 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), манхэттен, siemens, падение вертолета в реку гудзон в сша