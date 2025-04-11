Минкоммерции КНР обвинило США в потрясениях в мировой экономике
Минкоммерции КНР: США ответственны за потрясения в мировой экономике
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Введение США "взаимных" пошлин вызвало потрясения в мировой экономике и на глобальных рынках, всю ответственность за это несет Вашингтон, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"(Ведение США односторонних пошлин - ред.) вызвало серьезные потрясения и нестабильность в мировой экономике, на глобальных рынках и в многосторонней торговой системе, всю ответственность за это несут Соединенные Штаты", - говорится в заявлении ведомства.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с 10 апреля повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%. В ответ Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов
10 апреля, 18:01