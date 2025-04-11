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Минкоммерции КНР обвинило США в потрясениях в мировой экономике - РИА Новости, 11.04.2025
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12:20 11.04.2025 (обновлено: 12:40 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/kitaj-2010678658.html
Минкоммерции КНР обвинило США в потрясениях в мировой экономике
Минкоммерции КНР обвинило США в потрясениях в мировой экономике - РИА Новости, 11.04.2025
Минкоммерции КНР обвинило США в потрясениях в мировой экономике
Введение США "взаимных" пошлин вызвало потрясения в мировой экономике и на глобальных рынках, всю ответственность за это несет Вашингтон, заявили в пятницу в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:20:00+03:00
2025-04-11T12:40:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
ван и (политик)
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Введение США "взаимных" пошлин вызвало потрясения в мировой экономике и на глобальных рынках, всю ответственность за это несет Вашингтон, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "(Ведение США односторонних пошлин - ред.) вызвало серьезные потрясения и нестабильность в мировой экономике, на глобальных рынках и в многосторонней торговой системе, всю ответственность за это несут Соединенные Штаты", - говорится в заявлении ведомства. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с 10 апреля повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%. В ответ Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
https://ria.ru/20250409/kitay-2010217579.html
https://ria.ru/20250410/tramp-2010553536.html
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экономика, цены на нефть, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт
Минкоммерции КНР обвинило США в потрясениях в мировой экономике

Минкоммерции КНР: США ответственны за потрясения в мировой экономике

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Введение США "взаимных" пошлин вызвало потрясения в мировой экономике и на глобальных рынках, всю ответственность за это несет Вашингтон, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"(Ведение США односторонних пошлин - ред.) вызвало серьезные потрясения и нестабильность в мировой экономике, на глобальных рынках и в многосторонней торговой системе, всю ответственность за это несут Соединенные Штаты", - говорится в заявлении ведомства.
Штаб-квартира Hong Kong Exchanges and Clearing в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Аналитики спрогнозировали, что ждет КНР в случае прекращения торговли с США
9 апреля, 13:08
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с 10 апреля повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%. В ответ Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов
10 апреля, 18:01
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВан И (политик)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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