Минтруд Киргизии рассказал о проживающих в стране ветеранах ВОВ
В Киргизии проживают 32 ветерана ВОВ, блокадника и узника концлагерей
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкВетераны Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Ветераны Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 11 апр – РИА Новости. Тридцать два ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним блокадников Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей проживают в Киргизии в настоящее время, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда, социального обеспечения и миграции республики.
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"В Кыргызстане на данный момент осталось 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны осталось 14 человек, половина из которых проживают в Бишкеке. Несовершеннолетних узников концлагерей осталось семеро. Блокадников Ленинграда - 11. Почти все они также живут в столице.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником.
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