https://ria.ru/20250411/kirgizija-2010638911.html

Минтруд Киргизии рассказал о проживающих в стране ветеранах ВОВ

Минтруд Киргизии рассказал о проживающих в стране ветеранах ВОВ - РИА Новости, 11.04.2025

Минтруд Киргизии рассказал о проживающих в стране ветеранах ВОВ

Тридцать два ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним блокадников Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей проживают в Киргизии в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:01:00+03:00

2025-04-11T10:01:00+03:00

2025-04-11T10:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

ленинград

киргизия

бишкек

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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БИШКЕК, 11 апр – РИА Новости. Тридцать два ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним блокадников Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей проживают в Киргизии в настоящее время, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда, социального обеспечения и миграции республики. "В Кыргызстане на данный момент осталось 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны осталось 14 человек, половина из которых проживают в Бишкеке. Несовершеннолетних узников концлагерей осталось семеро. Блокадников Ленинграда - 11. Почти все они также живут в столице. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником.

https://ria.ru/20250410/kirgiziya-2010433098.html

ленинград

киргизия

бишкек

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Ольга Фомченкова

в мире, ленинград, киргизия, бишкек, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы