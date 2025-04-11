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Россия сможет присутствовать на траурной церемонии в Хиросиме - РИА Новости, 11.04.2025
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06:59 11.04.2025 (обновлено: 08:59 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/khirosima-2010618125.html
Россия сможет присутствовать на траурной церемонии в Хиросиме
Россия сможет присутствовать на траурной церемонии в Хиросиме - РИА Новости, 11.04.2025
Россия сможет присутствовать на траурной церемонии в Хиросиме
Россия сможет присутствовать в этом году на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая пройдет 6 августа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:59:00+03:00
2025-04-11T08:59:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
россия
белоруссия
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Россия сможет присутствовать в этом году на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая пройдет 6 августа, сообщил РИА Новости представитель отдела, отвечающего за международные связи при проведении церемонии в мэрии города Хиросимы."Да. Это будет не в форме приглашения, а в форме уведомления о проведении церемонии. Можно будет подать заявление, если (российской стороной – ред.) будет принято решение о желании присутствовать на церемонии. До сих пор мы не посылали приглашение, а в этот раз в виде уведомления пошлем не только России и Беларуси, но и тем странам, кому мы не посылали до сих пор приглашений", - сказал представитель организаторов, отвечая на вопрос, станет ли возможным в этом году присутствие представителей России и Беларуси на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.Он пояснил, что мера распространяется и на те небольшие страны, у которых были дипломатические отношения с Японией, но которые не представлены дипмиссиями."В уведомлении будет написано, ради чего город Хиросима намерен провести эту церемонию, и если страна принимает это, то она соглашается участвовать. Вот так это будет происходить. Мы бы хотели, чтобы все самостоятельно принимали это решение", - пояснил представитель мэрии.Ранее сообщалось, что власти Хиросимы изменят формат приглашения стран на траурную церемонию в 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и разошлют уведомления всем странам, включая Россию и Белоруссию. Таким образом, решение об участии или неучастии в церемонии остается на совести иностранного государства.Это означает, что все страны, в том числе и те, кому в прошлом году и ранее не направлялись приглашения, получат уведомления и смогут самостоятельно принять решение об участии. Это связано с намерением Хиросимы в 80-ю годовщину атомной бомбардировки города привлечь внимание к бесчеловечному характеру ядерного оружия.С 2022 года Хиросима не присылает приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с военным конфликтом на Украине. Приглашение также не получают и представители Палестины, так как Япония официально не признает Палестину государством.Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки каждый год проходит в Парке мира в Хиросиме 6 августа. Парк разбит на одном из мест, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших. На монументе в эпицентре взрыва, рядом с которым проходит церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".В церемонии принимают участие премьер-министр Японии, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий. В прошлом году на церемонии присутствовали представители 111 государств, что стало максимальным числом за все время ее проведения. Однако Россия и Белоруссия, как и два предыдущих года, приглашений не получили.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
https://ria.ru/20240806/khirosima-1964311077.html
https://ria.ru/20240806/khirosima-1964095025.html
хиросима (префектура)
россия
белоруссия
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7 495 645-6601
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60
в мире, хиросима (префектура), россия, белоруссия
В мире, Хиросима (префектура), Россия, Белоруссия
Россия сможет присутствовать на траурной церемонии в Хиросиме

России пришлют уведомление о траурной церемонии в Хиросиме

© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Россия сможет присутствовать в этом году на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая пройдет 6 августа, сообщил РИА Новости представитель отдела, отвечающего за международные связи при проведении церемонии в мэрии города Хиросимы.
"Да. Это будет не в форме приглашения, а в форме уведомления о проведении церемонии. Можно будет подать заявление, если (российской стороной – ред.) будет принято решение о желании присутствовать на церемонии. До сих пор мы не посылали приглашение, а в этот раз в виде уведомления пошлем не только России и Беларуси, но и тем странам, кому мы не посылали до сих пор приглашений", - сказал представитель организаторов, отвечая на вопрос, станет ли возможным в этом году присутствие представителей России и Беларуси на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.
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Он пояснил, что мера распространяется и на те небольшие страны, у которых были дипломатические отношения с Японией, но которые не представлены дипмиссиями.
"В уведомлении будет написано, ради чего город Хиросима намерен провести эту церемонию, и если страна принимает это, то она соглашается участвовать. Вот так это будет происходить. Мы бы хотели, чтобы все самостоятельно принимали это решение", - пояснил представитель мэрии.
Ранее сообщалось, что власти Хиросимы изменят формат приглашения стран на траурную церемонию в 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и разошлют уведомления всем странам, включая Россию и Белоруссию. Таким образом, решение об участии или неучастии в церемонии остается на совести иностранного государства.
Это означает, что все страны, в том числе и те, кому в прошлом году и ранее не направлялись приглашения, получат уведомления и смогут самостоятельно принять решение об участии. Это связано с намерением Хиросимы в 80-ю годовщину атомной бомбардировки города привлечь внимание к бесчеловечному характеру ядерного оружия.
С 2022 года Хиросима не присылает приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с военным конфликтом на Украине. Приглашение также не получают и представители Палестины, так как Япония официально не признает Палестину государством.
Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки каждый год проходит в Парке мира в Хиросиме 6 августа. Парк разбит на одном из мест, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших. На монументе в эпицентре взрыва, рядом с которым проходит церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В церемонии принимают участие премьер-министр Японии, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий. В прошлом году на церемонии присутствовали представители 111 государств, что стало максимальным числом за все время ее проведения. Однако Россия и Белоруссия, как и два предыдущих года, приглашений не получили.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
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