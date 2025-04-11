https://ria.ru/20250411/khirosima-2010607862.html
Власти Хиросимы изменят формат приглашения на траурную церемонию
Власти Хиросимы изменят формат приглашения на траурную церемонию - РИА Новости, 11.04.2025
Власти Хиросимы изменят формат приглашения на траурную церемонию
Власти Хиросимы изменят формат приглашения стран на траурную церемонию в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и разошлют уведомления всем странам, включая... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:14:00+03:00
2025-04-11T04:14:00+03:00
2025-04-11T05:38:00+03:00
в мире
справки
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Власти Хиросимы изменят формат приглашения стран на траурную церемонию в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и разошлют уведомления всем странам, включая Россию и Белоруссию, сообщил телеканал NHK. В этом году решено вместо приглашений разослать всем странам, с которыми у Японии есть дипломатические отношения, уведомления о церемонии. Таким образом, решение об участии или неучастии в церемонии остается на совести иностранного государства. Все страны, в том числе и те, кому в прошлом году и ранее не направлялись приглашения, получат уведомления и смогут самостоятельно принять решение об участии. Это связано с намерением Хиросимы в 80-ю годовщину атомной бомбардировки города привлечь внимание к бесчеловечному характеру ядерного оружия. С 2022 года Хиросима не присылает приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с военным конфликтом на Украине. Приглашение также не получают и представители Палестины, так как Япония официально не признает Палестину государством. Для того, чтобы как можно больше стран и народов узнали о трагедии Хиросимы в год 80-летия бомбардировки, в этом году вместо "приглашений" всем странам и регионам, с которыми у Японии есть дипломатические отношения, будут разосланы уведомления, в которых представители иностранных государств и организаций будут извещаться о проведении церемонии. В их число будут включены Россия, Белоруссия, Палестина. "Для (представителей – ред.) стран и регионов, выразивших желание присутствовать, будут выделены места", - приводит телеканал слова организаторов церемонии. Власти Хиросимы считают, что "изменение формата с "приглашений" на "уведомления" подразумевает, что получившая его сторона осознает цель церемонии и самостоятельно принимает решение о присутствии, и позволит создать условия для возможно большего участия стран и регионов". Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки каждый год проходит в Парке мира в Хиросиме 6 августа. Парк разбит на одном из мест, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших. На монументе в эпицентре взрыва, рядом с которым проходит церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В церемонии принимают участие премьер-министр Японии, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий. В прошлом году на церемонии присутствовали представители 111 государств, что стало максимальным числом за все время ее проведения. Однако Россия и Белоруссия, как и в два предыдущих года, приглашений не получили. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
https://ria.ru/20241012/yaponiya-1977715296.html
https://ria.ru/20240809/japonija-1965089899.html
https://ria.ru/20240806/hirosima-1964409933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, хиросима (префектура), россия, белоруссия
В мире, Справки, Хиросима (префектура), Россия, Белоруссия
Власти Хиросимы изменят формат приглашения на траурную церемонию
Россия получит от Японии уведомление вместо приглашения на церемонию в Хиросиму
ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Власти Хиросимы изменят формат приглашения стран на траурную церемонию в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и разошлют уведомления всем странам, включая Россию и Белоруссию, сообщил телеканал NHK.
В этом году решено вместо приглашений разослать всем странам, с которыми у Японии есть дипломатические отношения, уведомления о церемонии. Таким образом, решение об участии или неучастии в церемонии остается на совести иностранного государства.
Все страны, в том числе и те, кому в прошлом году и ранее не направлялись приглашения, получат уведомления и смогут самостоятельно принять решение об участии. Это связано с намерением Хиросимы в 80-ю годовщину атомной бомбардировки города привлечь внимание к бесчеловечному характеру ядерного оружия.
С 2022 года Хиросима не присылает приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с военным конфликтом на Украине. Приглашение также не получают и представители Палестины, так как Япония официально не признает Палестину государством.
Для того, чтобы как можно больше стран и народов узнали о трагедии Хиросимы в год 80-летия бомбардировки, в этом году вместо "приглашений" всем странам и регионам, с которыми у Японии есть дипломатические отношения, будут разосланы уведомления, в которых представители иностранных государств и организаций будут извещаться о проведении церемонии. В их число будут включены Россия, Белоруссия, Палестина.
"Для (представителей – ред.) стран и регионов, выразивших желание присутствовать, будут выделены места", - приводит телеканал слова организаторов церемонии.
Власти Хиросимы считают, что "изменение формата с "приглашений" на "уведомления" подразумевает, что получившая его сторона осознает цель церемонии и самостоятельно принимает решение о присутствии, и позволит создать условия для возможно большего участия стран и регионов".
Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки каждый год проходит в Парке мира в Хиросиме 6 августа. Парк разбит на одном из мест, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших. На монументе в эпицентре взрыва, рядом с которым проходит церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В церемонии принимают участие премьер-министр Японии, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий. В прошлом году на церемонии присутствовали представители 111 государств, что стало максимальным числом за все время ее проведения. Однако Россия и Белоруссия, как и в два предыдущих года, приглашений не получили.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".