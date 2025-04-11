https://ria.ru/20250411/khimki-2010786913.html
Более 10 участков дорог отремонтируют в Химках в 2024 году
Более 10 участков дорог отремонтируют в Химках в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2025
Более 10 участков дорог отремонтируют в Химках в 2024 году
В этом году в городском округе Химки обновят 11 участков дорог, работы пройдут в Старых и Новых Химках, Сходне и Подрезкове, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:35:00+03:00
2025-04-11T17:35:00+03:00
2025-04-11T17:35:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В этом году в городском округе Химки обновят 11 участков дорог, работы пройдут в Старых и Новых Химках, Сходне и Подрезкове, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Капитальный ремонт охватит пять участков: улицу Ленина в Сходне, улицу Центральную в Подрезкове, улицы 9 Мая и Молодежную в Новых Химках, а также дорогу в Терехово-Ивакино. Специалисты полностью заменят дорожное основание, уложат новый асфальт, а также обновят тротуары. Текущий ремонт затронет Новосходненское шоссе, а также улицы Мцыри, Некрасова, Горную, Гоголя и Коммунальный проезд. Здесь заменят изношенное покрытие, устранят ямы и трещины, обеспечив более комфортное и безопасное движение. Общий объем работ – более 120 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Объекты для ремонта выбрали на основе обращений жителей, анализа дорожной ситуации и данных мониторинга. Работы выполнят по современным стандартам качества и безопасности. В пресс-службе отметили, что в 2024 году в Химках отремонтировали пять участков автомобильных дорог, протяженностью почти 7 тысяч километров. Кроме того, в городе устранили более 22 тысяч ям.
https://ria.ru/20250411/khimki-2010765444.html
https://ria.ru/20250410/khimki-2010545579.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Более 10 участков дорог отремонтируют в Химках в 2024 году
В городском округе Химки в 2024 году обновят 11 дорожных участков
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В этом году в городском округе Химки обновят 11 участков дорог, работы пройдут в Старых и Новых Химках, Сходне и Подрезкове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Капитальный ремонт охватит пять участков: улицу Ленина в Сходне
, улицу Центральную в Подрезкове, улицы 9 Мая и Молодежную в Новых Химках, а также дорогу в Терехово-Ивакино. Специалисты полностью заменят дорожное основание, уложат новый асфальт, а также обновят тротуары.
Текущий ремонт затронет Новосходненское шоссе, а также улицы Мцыри, Некрасова, Горную, Гоголя и Коммунальный проезд. Здесь заменят изношенное покрытие, устранят ямы и трещины, обеспечив более комфортное и безопасное движение.
Общий объем работ – более 120 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Объекты для ремонта выбрали на основе обращений жителей, анализа дорожной ситуации и данных мониторинга. Работы выполнят по современным стандартам качества и безопасности.
В пресс-службе отметили, что в 2024 году в Химках отремонтировали пять участков автомобильных дорог, протяженностью почти 7 тысяч километров. Кроме того, в городе устранили более 22 тысяч ям.