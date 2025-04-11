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Глава Химок встретилась с жителями микрорайона Подрезково - РИА Новости, 11.04.2025
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16:17 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/khimki-2010765444.html
Глава Химок встретилась с жителями микрорайона Подрезково
Глава Химок встретилась с жителями микрорайона Подрезково - РИА Новости, 11.04.2025
Глава Химок встретилась с жителями микрорайона Подрезково
Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с жителями микрорайона Подрезково во время кустовой администрации, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:17:00+03:00
2025-04-11T16:17:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с жителями микрорайона Подрезково во время кустовой администрации, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В числе пожеланий жителей дома №1 на улице Советская — установка общедомовых приборов учета. Совместно с профильными службами будет составлен план дальнейших действий. Также глава Химок обсудила содержание придомовой территории. "Мы с коллегами уже приступили к проработке обращений, чтобы как можно быстрее сделать двор на Советской, 1 комфортнее", — написала в своем телеграм-канале Землякова. С жителями дома №4А на улице Центральной глава Химок обсудила перспективы организации детских и спортивных площадок. Специалисты проверят территорию на наличие инженерных коммуникаций. Землякова отметила, что в этому году в парке "Подрезково" планируется обустройство скейт-парка и памп-трека. Рабочая встреча в Подрезково завершилась круглым столом с жителями домов №3 и №5 на улице Центральной по вопросу переселения из домов и выездной администрацией.
https://ria.ru/20250410/khimki-2010545579.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок встретилась с жителями микрорайона Подрезково

Глава Химок Землякова встретилась с жителями микрорайона Подрезково

© Фото : Администрация городского округа ХимкиГлава Химок Елена Землякова встретилась с жителями микрорайона Подрезково
Глава Химок Елена Землякова встретилась с жителями микрорайона Подрезково - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с жителями микрорайона Подрезково во время кустовой администрации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В числе пожеланий жителей дома №1 на улице Советская — установка общедомовых приборов учета. Совместно с профильными службами будет составлен план дальнейших действий. Также глава Химок обсудила содержание придомовой территории.
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"Мы с коллегами уже приступили к проработке обращений, чтобы как можно быстрее сделать двор на Советской, 1 комфортнее", — написала в своем телеграм-канале Землякова.
С жителями дома №4А на улице Центральной глава Химок обсудила перспективы организации детских и спортивных площадок. Специалисты проверят территорию на наличие инженерных коммуникаций. Землякова отметила, что в этому году в парке "Подрезково" планируется обустройство скейт-парка и памп-трека.
Рабочая встреча в Подрезково завершилась круглым столом с жителями домов №3 и №5 на улице Центральной по вопросу переселения из домов и выездной администрацией.
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