СМИ раскрыли, на что решилась Франция в отношении России
Le Figaro: ВС Франции готовят операции против РФ на границе Румынии с Украиной
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAMФранцузские военные
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения c Россией, пишет Le Figaro.
При картографировании они уделяли особое внимание коридору между предгорьями Карпат и Дунаем, говорится в статье.
При картографировании они уделяли особое внимание коридору между предгорьями Карпат и Дунаем, говорится в статье.
"Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя", — объяснил французский полковник Жером цель миссии.
По его словам, вооруженные силы стран альянса должны понимать, где можно разместить системы вооружения.
По его словам, вооруженные силы стран альянса должны понимать, где можно разместить системы вооружения.
В статье отмечается, что французские военнослужащие 28-й отдельной воинской части приехали в Румынию в 2024 году.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.