https://ria.ru/20250411/karty-2010703645.html

СМИ раскрыли, на что решилась Франция в отношении России

СМИ раскрыли, на что решилась Франция в отношении России - РИА Новости, 11.04.2025

СМИ раскрыли, на что решилась Франция в отношении России

Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения c Россией, пишет Le Figaro. При... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:23:00+03:00

2025-04-11T13:23:00+03:00

2025-04-11T13:42:00+03:00

россия

румыния

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения c Россией, пишет Le Figaro. При картографировании они уделяли особое внимание коридору между предгорьями Карпат и Дунаем, говорится в статье. "Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя", — объяснил французский полковник Жером цель миссии. По его словам, вооруженные силы стран альянса должны понимать, где можно разместить системы вооружения.В статье отмечается, что французские военнослужащие 28-й отдельной воинской части приехали в Румынию в 2024 году.Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20250406/makron-2009648401.html

https://ria.ru/20250320/rossiya-2006236172.html

россия

румыния

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россия, румыния, в мире, молдавия, украина