https://ria.ru/20250411/karelina-2010597364.html
Переданная США Карелина оставила в России долги
Переданная США Карелина оставила в России долги - РИА Новости, 11.04.2025
Переданная США Карелина оставила в России долги
Переданная США в рамках обмена Ксения Карелина, осужденная за госизмену в РФ, а после помилованная, оставила в Екатеринбурге долги более чем на 308 тысяч... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:27:00+03:00
2025-04-11T01:27:00+03:00
2025-04-11T01:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Переданная США в рамках обмена Ксения Карелина, осужденная за госизмену в РФ, а после помилованная, оставила в Екатеринбурге долги более чем на 308 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами. Так, согласно судебным материалам, в ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, также имеющая российское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.
https://ria.ru/20250410/tramp-2010579524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, кипр, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Свердловская область, Кипр, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Переданная США Карелина оставила в России долги
Переданная США Карелина оставила в России долги более чем на 308 тысяч рублей