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Социальная сеть X удалила аккаунт представителя армии хуситов - РИА Новости, 11.04.2025
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04:47 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/jemen-2010609038.html
Социальная сеть X удалила аккаунт представителя армии хуситов
Социальная сеть X удалила аккаунт представителя армии хуситов - РИА Новости, 11.04.2025
Социальная сеть X удалила аккаунт представителя армии хуситов
Администрация социальной сети X удалила микроблог официального представителя вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:47:00+03:00
2025-04-11T04:47:00+03:00
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ДОХА, 11 апр - РИА Новости. Администрация социальной сети X удалила микроблог официального представителя вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхьи Сариа, на который были подписаны более одного миллиона человек. Как удалось убедиться РИА Новости, вместо прежнего микроблога одного из самых узнаваемых высокопоставленных представителей хуситов в социальной сети Х теперь видна пустая чёрная страница, на которой написано, что "действие аккаунта было приостановлено из-за нарушения правил социальной сети". На его микроблог были подписаны более одного миллиона человек. Сариа ежедневно выкладывал у себя заявления от имени хуситов об их военных операциях против кораблей США, израильских судов в Красном и Аравийском морях и целей на территории Израиля. С приходом к власти президента США Дональда Трампа движение "Ансар Алла" было внесено в список террористических организаций, с середины марта США ежедневно бомбят провинции под контролем хуситов.
https://ria.ru/20250330/izrail-2008217696.html
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в мире, сша, аравийское море, израиль, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Аравийское море, Израиль, Дональд Трамп, Ансар Алла
Социальная сеть X удалила аккаунт представителя армии хуситов

Соцсеть X удалила аккаунт представителя армии хуситов на миллион подписчиков

© AP Photo / Hani MohammedЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 11 апр - РИА Новости. Администрация социальной сети X удалила микроблог официального представителя вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхьи Сариа, на который были подписаны более одного миллиона человек.
Как удалось убедиться РИА Новости, вместо прежнего микроблога одного из самых узнаваемых высокопоставленных представителей хуситов в социальной сети Х теперь видна пустая чёрная страница, на которой написано, что "действие аккаунта было приостановлено из-за нарушения правил социальной сети".
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На его микроблог были подписаны более одного миллиона человек.
Сариа ежедневно выкладывал у себя заявления от имени хуситов об их военных операциях против кораблей США, израильских судов в Красном и Аравийском морях и целей на территории Израиля.
С приходом к власти президента США Дональда Трампа движение "Ансар Алла" было внесено в список террористических организаций, с середины марта США ежедневно бомбят провинции под контролем хуситов.
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