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Школьнику, над которым надругались подростки в Ижевске, помогают психологи - РИА Новости, 11.04.2025
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13:16 11.04.2025 (обновлено: 13:36 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010700425.html
Школьнику, над которым надругались подростки в Ижевске, помогают психологи
Школьнику, над которым надругались подростки в Ижевске, помогают психологи - РИА Новости, 11.04.2025
Школьнику, над которым надругались подростки в Ижевске, помогают психологи
Аппарат детского омбудсмена Удмуртии проводит проверку после инцидента со школьником, который подвергся насилию со стороны одноклассников, ребенок получает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:16:00+03:00
2025-04-11T13:36:00+03:00
происшествия
ижевск
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УФА, 11 апр - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена Удмуртии проводит проверку после инцидента со школьником, который подвергся насилию со стороны одноклассников, ребенок получает помощь кризисных психологов, сообщила РИА Новости омбудсмен Ольга Авдеева. Ранее сообщалось, что суд в Ижевске арестовал трёх подростков, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника. В минздраве региона РИА Новости сообщали, что ребенку оказана медицинская помощь. "Организована проверка, с ним работают кризисные психологи. И с мамой на связи", - сказала Авдеева. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" детский омбудсмен добавила, что держит ситуацию на контроле. Она находится на связи с врачами, сотрудниками полиции, следователями. "Какое наказание ждёт "злодеев", будет решать суд. Сегодня вместе с психологами, педагогами разбираемся, как могло такое случиться, откуда такая жестокость по отношению к сверстникам, с которыми вчера ещё вместе учились, общались?" - пишет Авдеева . По её словам, после инцидента во всех школах Ижевска проводят родительские собрания, классные часы, педсоветы. "Разъясняют ответственность, в том числе уголовную, за совершение противоправных действий, административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С ребятами работают психологи, в том числе наших кризисных центров", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html
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происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
Школьнику, над которым надругались подростки в Ижевске, помогают психологи

Школьнику, над которым надругались одноклассники в Ижевске, помогают психологи

© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Школьный коридор. Архивное фото
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УФА, 11 апр - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена Удмуртии проводит проверку после инцидента со школьником, который подвергся насилию со стороны одноклассников, ребенок получает помощь кризисных психологов, сообщила РИА Новости омбудсмен Ольга Авдеева.
Ранее сообщалось, что суд в Ижевске арестовал трёх подростков, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника. В минздраве региона РИА Новости сообщали, что ребенку оказана медицинская помощь.
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"Организована проверка, с ним работают кризисные психологи. И с мамой на связи", - сказала Авдеева.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" детский омбудсмен добавила, что держит ситуацию на контроле. Она находится на связи с врачами, сотрудниками полиции, следователями.
"Какое наказание ждёт "злодеев", будет решать суд. Сегодня вместе с психологами, педагогами разбираемся, как могло такое случиться, откуда такая жестокость по отношению к сверстникам, с которыми вчера ещё вместе учились, общались?" - пишет Авдеева .
По её словам, после инцидента во всех школах Ижевска проводят родительские собрания, классные часы, педсоветы. "Разъясняют ответственность, в том числе уголовную, за совершение противоправных действий, административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С ребятами работают психологи, в том числе наших кризисных центров", - добавила омбудсмен.
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