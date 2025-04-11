https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010678132.html
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником - РИА Новости, 11.04.2025
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником
Суд в Ижевске заключил под стражу трех подростков, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:19:00+03:00
2025-04-11T12:19:00+03:00
2025-04-11T12:40:00+03:00
происшествия
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УФА, 11 апр - РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу трех подростков, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ранее местные СМИ сообщали, что школьники избили, изнасиловали, стреляли в упор из пневматики и обрили наголо сверстника. При этом происходящее они снимали на телефоны. "Устиновский районный суд Ижевска рассмотрел ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, подростки 16 и 17 лет с 3 по 4 апреля совершили насильственные действия сексуального характера, надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире. Отмечается, что на судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайств следователей, просили избрать более мягкую меру пресечения. "Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайств следователей и избрал в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 5 июня 2025 года", - добавляется в сообщении. В пресс-службе минздрава Удмуртии РИА Новости отказались комментировать состояние ребенка. "Ему была оказана необходимая медицинская помощь, с семьей работают психологи", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html
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происшествия, ижевск
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником
Суд в Ижевске арестовал трех школьников, надругавшихся над сверстником
УФА, 11 апр - РИА Новости.
Суд в Ижевске заключил под стражу трех подростков, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника, сообщает объединенная пресс-служба судов
Удмуртии.
Ранее местные СМИ сообщали, что школьники избили, изнасиловали, стреляли в упор из пневматики и обрили наголо сверстника. При этом происходящее они снимали на телефоны.
"Устиновский районный суд Ижевска
рассмотрел ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подростки 16 и 17 лет с 3 по 4 апреля совершили насильственные действия сексуального характера, надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире.
Отмечается, что на судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайств следователей, просили избрать более мягкую меру пресечения.
"Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайств следователей и избрал в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 5 июня 2025 года", - добавляется в сообщении.
В пресс-службе минздрава Удмуртии РИА Новости отказались комментировать состояние ребенка. "Ему была оказана необходимая медицинская помощь, с семьей работают психологи", - уточнил собеседник агентства.