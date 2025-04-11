Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 11.04.2025 (обновлено: 12:40 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010678132.html
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником - РИА Новости, 11.04.2025
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником
Суд в Ижевске заключил под стражу трех подростков, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:19:00+03:00
2025-04-11T12:40:00+03:00
происшествия
ижевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
УФА, 11 апр - РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу трех подростков, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ранее местные СМИ сообщали, что школьники избили, изнасиловали, стреляли в упор из пневматики и обрили наголо сверстника. При этом происходящее они снимали на телефоны. "Устиновский районный суд Ижевска рассмотрел ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, подростки 16 и 17 лет с 3 по 4 апреля совершили насильственные действия сексуального характера, надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире. Отмечается, что на судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайств следователей, просили избрать более мягкую меру пресечения. "Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайств следователей и избрал в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 5 июня 2025 года", - добавляется в сообщении. В пресс-службе минздрава Удмуртии РИА Новости отказались комментировать состояние ребенка. "Ему была оказана необходимая медицинская помощь, с семьей работают психологи", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html
https://ria.ru/20241220/nasilie-1990400473.html
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
В Ижевске арестовали трех школьников, надругавшихся над сверстником

Суд в Ижевске арестовал трех школьников, надругавшихся над сверстником

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 11 апр - РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу трех подростков, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Ранее местные СМИ сообщали, что школьники избили, изнасиловали, стреляли в упор из пневматики и обрили наголо сверстника. При этом происходящее они снимали на телефоны.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей
6 марта, 13:23
"Устиновский районный суд Ижевска рассмотрел ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подростки 16 и 17 лет с 3 по 4 апреля совершили насильственные действия сексуального характера, надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире.
Отмечается, что на судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайств следователей, просили избрать более мягкую меру пресечения.
"Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайств следователей и избрал в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 5 июня 2025 года", - добавляется в сообщении.
В пресс-службе минздрава Удмуртии РИА Новости отказались комментировать состояние ребенка. "Ему была оказана необходимая медицинская помощь, с семьей работают психологи", - уточнил собеседник агентства.
Знаки правосудия перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Калининграде подростков заподозрили в разбое и насилии над сверстницей
20 декабря 2024, 13:46
 
ПроисшествияИжевск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала