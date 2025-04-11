https://ria.ru/20250411/istoriya-2010592747.html

ФСБ опубликовала новые материалы о массовых убийствах в Треблинке

ФСБ опубликовала новые материалы о массовых убийствах в Треблинке - РИА Новости, 11.04.2025

ФСБ опубликовала новые материалы о массовых убийствах в Треблинке

ФСБ рассекретила архивы о массовых убийствах мирных граждан разных стран в нацистском лагере в Треблинке в годы Второй мировой войны. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:05:00+03:00

2025-04-11T00:05:00+03:00

2025-04-11T02:13:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ФСБ рассекретила архивы о массовых убийствах мирных граждан разных стран в нацистском лагере в Треблинке в годы Второй мировой войны.Во время боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны советская контрразведка "Смерш", в частности, расследовала преступления нацистов и занималась активным розыском их исполнителей и пособников.В середине августа 1944 года соединения 65-й армии 1-го Белорусского фронта освободили нацистский лагерь смерти на станции Треблинка, в 80 километрах к северо-востоку от Варшавы. Он состоял из рабочего лагеря №1 и лагеря №2, на котором и происходили убийства. "Конвейер смерти" в Треблинке работал с конца 1941 по конец июля 1944-го. Как утверждали преступники, там ежедневно расстреливали и удушали газами до 2,5 тысяч человек. Охрану там несли эсэсовцы и надзиратели из числа советских граждан, добровольно сдавшихся в плен и обучившихся по спецпрограмме в школе надзирателей в учебном лагере СС Травники.Первый доклад о Треблинском лагере поступил 17 августа 1944 года от начальника Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 65-й армии полковника Николая Трапезникова. В документе содержались показания жителей окрестных деревень.Один из свидетелей даже предоставил брошюру об ужасах Треблинских лагерей, нелегально изданную в Варшаве. Ее автор Янкель Вернис с августа 1942 по август 1943 года работал плотником в Треблинском лагере и лично наблюдал, что происходило с привозимыми ежедневно десятками тысяч евреев и поляков. Спецсообщение сопровождалось переводом брошюры с польского языка на 25 страницах.Военный совет 65-й армии в итоге решил создать спецкомиссию по расследованию и документации фактов, злодеяний и убийств в Треблинских лагерях.Уже в сентябре 1944 года, сотрудники ОКР арестовали первых карателей — вахманов СС из тех лагерей: Козлова, Шкарупа-Полещук, Сироту, Рекало, Рожанского и Шевченко."Этот лагерь был построен немцами специально для массового истребления, главным образом еврейского и польского населения. Ежедневно в этот лагерь прибывали из Германии, территории Польши, из Чехословакии, Болгарии, Франции и других европейских стран поезда с людьми в количестве до 3–4 эшелонов в сутки, и все доставленные в этих поездах люди обоего пола и разных возрастов, включая дряхлых стариков и грудных детей, тысячами в день уничтожались немцами в "душегубках" и зверски умерщвлялись другими способами", — говорилось в документе, составленном на основе допросов палачей.Там также упоминались отрывки из протокола допроса вахмана СС Треблинского "лагеря смерти" №2 Ивана Шевченко от 8 сентября 1944 года."За период моей службы с августа 1942 года по 17 июля 1943 года в Треблинском лагере я был очевидцем и свидетелем творимых злодеяний по истреблению мирного населения… Прибывавшие в лагерь ежедневно еврейские семьи с их имуществом из Германии, Польши, Чехословакии, Франции и Болгарии привозились под видом, якобы, на сборный пункт для последующей отправки в Палестину. Для обмана немцами на стенах бараков, расположенных параллельно железнодорожной ветки, были расклеены вывески и плакаты с надписями: "Вас ждет Палестина" и другие. Даже было расписание движения железнодорожных поездов и вид билетной кассы", — говорил он. Как уточнял Шевченко, эшелоны разгружались двумя или тремя партиями по 17–20 вагонов в каждой. Он пояснил, что территория лагеря не могла вместить больше вагонов, но количество людей, привозимых на поездах, соответствовало объему и "пропускной способности" "душегубки" для одновременного истребления узников."В Треблинском, так называемом "рабочем лагере" №1 систематически уничтожались заключенные евреи, поляки и цыгане разными способами, в истреблении которых я принимал активное участие… Помимо расстрелов вахманы и немцы избивали заключенных палками, сбрасывали с шестиметровых вышек, закапывали в песок, топили в бочках, убивали специальными деревянными колотушками ради развлечения", — рассказал вахман СС Рожанский.Причем, по его словам, в один из дней июля 1944 года немцы и вахманы, среди которых были он, Козлов, Полещук и другие, расстреляли более 500 поляков, евреев и цыган.Двадцать второго ноября 1944 года начальник ОКР "Смерш" 65-й армии гвардии полковник Семен Лось направил специальное сообщение об аресте еще одного палача — вахмана СС Треблинского лагеря Павла Лелеко, который подтвердил информацию о злодеяниях нацистов и их пособников."За 11 месяцев моей службы в "лагере смерти" было истреблено более двух миллионов еврейского населения. Способных к труду женщин и мужчин умерщвляли в "душегубках", а тех, кто был болен или обессилен пропускали через так называемый "лазарет", подводили к ямам, расстреливали и сжигали", — сказал он.Розыск палачей Треблинских лагерей органы госбезопасности СССР не прекращали и после Победы. Эти мероприятия проходили и в лагерях для немецких военнопленных на территории подконтрольной Союзу зоны оккупации в Германии.

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20241122/fsb-1985220896.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html

https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html

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Дарья Буймова

польша, германия, варшава, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне