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Иран в скором времени передаст в парламент Договор о партнерстве с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
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13:00 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/iran-2010692882.html
Иран в скором времени передаст в парламент Договор о партнерстве с Россией
Иран в скором времени передаст в парламент Договор о партнерстве с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
Иран в скором времени передаст в парламент Договор о партнерстве с Россией
Тегеран "в скором времени" передаст на ратификацию в парламент страны Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, заявил иранский РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:00:00+03:00
2025-04-11T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тегеран "в скором времени" передаст на ратификацию в парламент страны Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. "Что касается иранской стороны, сейчас идет рассмотрение, и в скором времени передадим этот документ на ратификацию в иранский парламент. После ратификации... документ вступит в законную силу", - сказал Джалали в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что соглашение охватывает все сферы сотрудничества Москвы и Тегерана. Ранее первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщал РИА Новости, что Совфед на заседании 16 апреля рассмотрит Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сенаторы его поддержат. Госдума ратифицировала документ во вторник. Джабаров также сообщил, что комитет Совфеда по международным делам с участием представителей МИД РФ рассмотрит этот вопрос на заседании 14 апреля. Договор на ратификацию в Госдуму внес президент РФ. Документ закладывает прочный фундамент для расширения всеобъемлющего российско-иранского партнерства во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Отмечается, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на последующий пятилетний период. При этом заключенный между РФ и Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предусматривает оказание друг другу военной помощи, заявил ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html
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россия, иран, казем джалали, владимир джабаров, андрей руденко, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Иран, Казем Джалали, Владимир Джабаров, Андрей Руденко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Иран в скором времени передаст в парламент Договор о партнерстве с Россией

Посол Джалали: Иран скоро передаст в парламент Договор о партнерстве с Россией

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тегеран "в скором времени" передаст на ратификацию в парламент страны Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Что касается иранской стороны, сейчас идет рассмотрение, и в скором времени передадим этот документ на ратификацию в иранский парламент. После ратификации... документ вступит в законную силу", - сказал Джалали в эфире телеканала "Россия 24".
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Он подчеркнул, что соглашение охватывает все сферы сотрудничества Москвы и Тегерана.
Ранее первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщал РИА Новости, что Совфед на заседании 16 апреля рассмотрит Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сенаторы его поддержат.
Госдума ратифицировала документ во вторник. Джабаров также сообщил, что комитет Совфеда по международным делам с участием представителей МИД РФ рассмотрит этот вопрос на заседании 14 апреля.
Договор на ратификацию в Госдуму внес президент РФ.
Документ закладывает прочный фундамент для расширения всеобъемлющего российско-иранского партнерства во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Отмечается, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на последующий пятилетний период.
При этом заключенный между РФ и Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предусматривает оказание друг другу военной помощи, заявил ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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РоссияИранКазем ДжалалиВладимир ДжабаровАндрей РуденкоСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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