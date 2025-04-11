https://ria.ru/20250411/ingushetija-2010815079.html

Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства

Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства - РИА Новости, 11.04.2025

Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства

Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства, в республике нет детских домов, сироты воспитываются в родственных семьях или... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T21:24:00+03:00

2025-04-11T21:24:00+03:00

2025-04-11T21:24:00+03:00

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства, в республике нет детских домов, сироты воспитываются в родственных семьях или под опекой, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. В пятницу Ингушетию в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая встретилась с Калиматовым. "Детский омбудсмен отметила, что Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства. Это все благодаря особенному отношению к детям, которое является национальной особенностью ингушского народа. Приятно было услышать такое мнение от Марии Алексеевны (Львовой-Беловой – ред.). В Ингушетии нет приемных семей – все дети находятся в родственных семьях или есть опека с их стороны", - написал Калиматов в своем Telegram-канале по итогам встречи. Он напомнил, что в Ингушетии отсутствуют детские дома, так как в регионе сильны кровные узы и семейные традиции. "Ни один родственник не оставит ребенка без своего покровительства. Сирот у нас обычно забирают в свою семью ближайшие родственники, но даже если такие не найдутся, ребенка с удовольствием примет любая ингушская семья", - подчеркнул глава региона. Калиматов добавил, что уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ пообещала оказать содействие властям региона в строительстве нового социально-реабилитационного учреждения для детей.

https://ria.ru/20250408/shkola-2010116608.html

https://ria.ru/20241220/kalimatov-1990505591.html

россия

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россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия