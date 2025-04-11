Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
21:24 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/ingushetija-2010815079.html
Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства
Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства - РИА Новости, 11.04.2025
Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства
Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства, в республике нет детских домов, сироты воспитываются в родственных семьях или... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T21:24:00+03:00
2025-04-11T21:24:00+03:00
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974843031_0:71:3100:1815_1920x0_80_0_0_80694284d2e0b5d684737ad632388231.jpg
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства, в республике нет детских домов, сироты воспитываются в родственных семьях или под опекой, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. В пятницу Ингушетию в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая встретилась с Калиматовым. "Детский омбудсмен отметила, что Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства. Это все благодаря особенному отношению к детям, которое является национальной особенностью ингушского народа. Приятно было услышать такое мнение от Марии Алексеевны (Львовой-Беловой – ред.). В Ингушетии нет приемных семей – все дети находятся в родственных семьях или есть опека с их стороны", - написал Калиматов в своем Telegram-канале по итогам встречи. Он напомнил, что в Ингушетии отсутствуют детские дома, так как в регионе сильны кровные узы и семейные традиции. "Ни один родственник не оставит ребенка без своего покровительства. Сирот у нас обычно забирают в свою семью ближайшие родственники, но даже если такие не найдутся, ребенка с удовольствием примет любая ингушская семья", - подчеркнул глава региона. Калиматов добавил, что уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ пообещала оказать содействие властям региона в строительстве нового социально-реабилитационного учреждения для детей.
https://ria.ru/20250408/shkola-2010116608.html
https://ria.ru/20241220/kalimatov-1990505591.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974843031_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_eaffbf410bef27565eaa0d54ebdd49f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства

Калиматов: Ингушетия занимает первое место в РФ по профилактике сиротства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства, в республике нет детских домов, сироты воспитываются в родственных семьях или под опекой, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
В пятницу Ингушетию в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая встретилась с Калиматовым.
Учащиеся во время урока - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В отдаленном селе в Ингушетии открыли новую школу на 320 учеников
8 апреля, 21:14
"Детский омбудсмен отметила, что Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства. Это все благодаря особенному отношению к детям, которое является национальной особенностью ингушского народа. Приятно было услышать такое мнение от Марии Алексеевны (Львовой-Беловой – ред.). В Ингушетии нет приемных семей – все дети находятся в родственных семьях или есть опека с их стороны", - написал Калиматов в своем Telegram-канале по итогам встречи.
Он напомнил, что в Ингушетии отсутствуют детские дома, так как в регионе сильны кровные узы и семейные традиции.
"Ни один родственник не оставит ребенка без своего покровительства. Сирот у нас обычно забирают в свою семью ближайшие родственники, но даже если такие не найдутся, ребенка с удовольствием примет любая ингушская семья", - подчеркнул глава региона.
Калиматов добавил, что уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ пообещала оказать содействие властям региона в строительстве нового социально-реабилитационного учреждения для детей.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принимают участие в благотворительной акции Елка желаний в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
20 декабря 2024, 18:30
 
Республика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала