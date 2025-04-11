Ингушетия занимает первое место в России по профилактике сиротства
Калиматов: Ингушетия занимает первое место в РФ по профилактике сиротства
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства, в республике нет детских домов, сироты воспитываются в родственных семьях или под опекой, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
В пятницу Ингушетию в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая встретилась с Калиматовым.
"Детский омбудсмен отметила, что Ингушетия занимает первое место в стране по профилактике социального сиротства. Это все благодаря особенному отношению к детям, которое является национальной особенностью ингушского народа. Приятно было услышать такое мнение от Марии Алексеевны (Львовой-Беловой – ред.). В Ингушетии нет приемных семей – все дети находятся в родственных семьях или есть опека с их стороны", - написал Калиматов в своем Telegram-канале по итогам встречи.
Он напомнил, что в Ингушетии отсутствуют детские дома, так как в регионе сильны кровные узы и семейные традиции.
"Ни один родственник не оставит ребенка без своего покровительства. Сирот у нас обычно забирают в свою семью ближайшие родственники, но даже если такие не найдутся, ребенка с удовольствием примет любая ингушская семья", - подчеркнул глава региона.
Калиматов добавил, что уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ пообещала оказать содействие властям региона в строительстве нового социально-реабилитационного учреждения для детей.
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