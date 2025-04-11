https://ria.ru/20250411/gruzija-2010680469.html

Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией

Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией - РИА Новости, 11.04.2025

Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил, что Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в мирном и прагматичном тоне. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:24:00+03:00

2025-04-11T12:24:00+03:00

2025-04-11T12:24:00+03:00

в мире

россия

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_763bf97450fcc7d0ec5e45294e70af54.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил, что Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в мирном и прагматичном тоне. "Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе, и все соседние страны ценят это... У нас мирное видение отношений с Россией... мы придерживаемся очень мирного и прагматичного видения. У нас нет дипломатических отношений с Россией, но в то же время мы... поддерживаем торговое партнерство", - в частности, заявил Кобахидзе на Анталийском дипломатическом форуме. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.

https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

россия

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе