Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией
Кобахидзе: Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в мирном и прагматичном тоне
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Irakli Gedenidze
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ТБИЛИСИ, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил, что Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в мирном и прагматичном тоне.
"Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе, и все соседние страны ценят это... У нас мирное видение отношений с Россией... мы придерживаемся очень мирного и прагматичного видения. У нас нет дипломатических отношений с Россией, но в то же время мы... поддерживаем торговое партнерство", - в частности, заявил Кобахидзе на Анталийском дипломатическом форуме.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.