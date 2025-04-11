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Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
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12:24 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/gruzija-2010680469.html
Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией
Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил, что Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в мирном и прагматичном тоне. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:24:00+03:00
2025-04-11T12:24:00+03:00
в мире
россия
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил, что Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в мирном и прагматичном тоне. "Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе, и все соседние страны ценят это... У нас мирное видение отношений с Россией... мы придерживаемся очень мирного и прагматичного видения. У нас нет дипломатических отношений с Россией, но в то же время мы... поддерживаем торговое партнерство", - в частности, заявил Кобахидзе на Анталийском дипломатическом форуме. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html
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в мире, россия, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Россия, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией

Кобахидзе: Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в мирном и прагматичном тоне

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
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ТБИЛИСИ, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил, что Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в мирном и прагматичном тоне.
"Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе, и все соседние страны ценят это... У нас мирное видение отношений с Россией... мы придерживаемся очень мирного и прагматичного видения. У нас нет дипломатических отношений с Россией, но в то же время мы... поддерживаем торговое партнерство", - в частности, заявил Кобахидзе на Анталийском дипломатическом форуме.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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В миреРоссияГрузияТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
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