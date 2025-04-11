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Сумма грантовой поддержки фермеров Кузбасса составит 31,8 миллиона рублей
Сумма грантовой поддержки фермеров Кузбасса составит 31,8 миллиона рублей - РИА Новости, 11.04.2025
Сумма грантовой поддержки фермеров Кузбасса составит 31,8 миллиона рублей
Прием заявок на получение гранта "Агростартап" начался в Кузбассе, в этом году сумма поддержки начинающих фермеров составит 31,8 миллиона рублей, в том числе... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:32:00+03:00
2025-04-11T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прием заявок на получение гранта "Агростартап" начался в Кузбассе, в этом году сумма поддержки начинающих фермеров составит 31,8 миллиона рублей, в том числе 24,5 миллиона рублей из средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. "Грант "Агростартап" традиционно является одной из самых востребованных мер господдержки селян. С 2019 года в Кузбассе его получили 38 начинающих фермеров на общую сумму 124 миллиона рублей. Это позволило реализовать проекты по развитию хозяйств, нарастить объемы производства, создать новые рабочие места на селе", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов, его слова приводит пресс-служба. Так, на развитие молочного и мясного скотоводства предусмотрены гранты до 7 миллионов рублей, по другим направлениям — до 5 миллионов рублей. "Агростартап" можно направить на покрытие до 90% затрат на создание и развитие собственного дела. Это приобретение оборудования для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, закупку спецтехники и сельскохозяйственных животных. Также за счет грантовой поддержки можно приобрести, построить или модернизировать производственные и складские помещения. Прием заявок для участия в конкурсном отборе на получение гранта "Агростартап" продлится до 14 мая. Грант "Агростартап" предоставляется в целях реализации регионального проекта "Поддержка субъектов малого предпринимательства" программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия
Сумма грантовой поддержки фермеров Кузбасса составит 31,8 миллиона рублей
Сумма господдержки начинающих фермеров Кузбасса составит 31,8 миллиона рублей
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прием заявок на получение гранта "Агростартап" начался в Кузбассе, в этом году сумма поддержки начинающих фермеров составит 31,8 миллиона рублей, в том числе 24,5 миллиона рублей из средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Грант "Агростартап" традиционно является одной из самых востребованных мер господдержки селян. С 2019 года в Кузбассе его получили 38 начинающих фермеров на общую сумму 124 миллиона рублей. Это позволило реализовать проекты по развитию хозяйств, нарастить объемы производства, создать новые рабочие места на селе", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов, его слова приводит пресс-служба.
Так, на развитие молочного и мясного скотоводства предусмотрены гранты до 7 миллионов рублей, по другим направлениям — до 5 миллионов рублей. "Агростартап" можно направить на покрытие до 90% затрат на создание и развитие собственного дела. Это приобретение оборудования для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, закупку спецтехники и сельскохозяйственных животных. Также за счет грантовой поддержки можно приобрести, построить или модернизировать производственные и складские помещения.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе на получение гранта "Агростартап" продлится до 14 мая.
Грант "Агростартап" предоставляется в целях реализации регионального проекта "Поддержка субъектов малого предпринимательства" программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса".