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В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров - РИА Новости, 11.04.2025
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14:30 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/gosduma-2010730116.html
В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров
В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров - РИА Новости, 11.04.2025
В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров
Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:30:00+03:00
2025-04-11T14:30:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон горелкин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют. "Надеюсь, в скором времени также будет расширена классификация и для других субъектов экономической деятельности, вынужденных использовать коды, недостаточно точно описывающие их деятельность (при том что во многих других отраслях они очень даже детальные). Например, о своем отдельном классификаторе мечтают некоторые представители рынка ЦОДов. Мне же гораздо более насущным представляется введение кода ОКВЭД для майнеров криптовалют", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что в июне 2024 года Минфин заявлял, что после принятия закона о майнинге поддержит эту инициативу. "Направил обращение в Росстандарт, приглашаю ведомство к диалогу по этому вопросу", - добавил парламентарий. Госдума в июле 2024 года приняла закон, который позволил с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
https://ria.ru/20250219/mayning-2000188753.html
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экономика, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество
Экономика, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Общество
В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров

Депутат Горелкин предложил ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкМайнинговая ферма
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Майнинговая ферма. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют.
"Надеюсь, в скором времени также будет расширена классификация и для других субъектов экономической деятельности, вынужденных использовать коды, недостаточно точно описывающие их деятельность (при том что во многих других отраслях они очень даже детальные). Например, о своем отдельном классификаторе мечтают некоторые представители рынка ЦОДов. Мне же гораздо более насущным представляется введение кода ОКВЭД для майнеров криптовалют", - написал он в своем Telegram-канале.
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Депутат напомнил, что в июне 2024 года Минфин заявлял, что после принятия закона о майнинге поддержит эту инициативу. "Направил обращение в Росстандарт, приглашаю ведомство к диалогу по этому вопросу", - добавил парламентарий.
Госдума в июле 2024 года приняла закон, который позволил с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
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