Рейтинг@Mail.ru
В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 11.04.2025 (обновлено: 16:03 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/gorlovka-2010761198.html
В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод
В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод - РИА Новости, 11.04.2025
В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод
В Донецкой Народной Республике предотвратили атаку украинского ударного БПЛА на молокозавод в Горловке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:02:00+03:00
2025-04-11T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
горловка
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e2f1305ffa7a5bf387531b05da7580.jpg
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике предотвратили атаку украинского ударного БПЛА на молокозавод в Горловке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на молокозавод в Горловке", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что перехвачен FPV-дрон с самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР, а боевой заряд уничтожен на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18a64aaf8dd9e99ec941aa9818cd82d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, горловка, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод

ФСБ: в ДНР сорвали атаку FPV-дрона ВСУ на Горловский молокозавод

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике предотвратили атаку украинского ударного БПЛА на молокозавод в Горловке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на молокозавод в Горловке", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что перехвачен FPV-дрон с самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.
Беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР, а боевой заряд уничтожен на специализированном полигоне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала