https://ria.ru/20250411/gorlovka-2010761198.html

В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод

В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод - РИА Новости, 11.04.2025

В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод

В Донецкой Народной Республике предотвратили атаку украинского ударного БПЛА на молокозавод в Горловке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:02:00+03:00

2025-04-11T16:02:00+03:00

2025-04-11T16:03:00+03:00

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике предотвратили атаку украинского ударного БПЛА на молокозавод в Горловке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на молокозавод в Горловке", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что перехвачен FPV-дрон с самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР, а боевой заряд уничтожен на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

горловка

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донецкая народная республика, россия, горловка, вооруженные силы рф, безопасность