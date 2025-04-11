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В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод
В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод - РИА Новости, 11.04.2025
В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод
В Донецкой Народной Республике предотвратили атаку украинского ударного БПЛА на молокозавод в Горловке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:02:00+03:00
2025-04-11T16:02:00+03:00
2025-04-11T16:03:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике предотвратили атаку украинского ударного БПЛА на молокозавод в Горловке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на молокозавод в Горловке", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что перехвачен FPV-дрон с самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР, а боевой заряд уничтожен на специализированном полигоне.
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донецкая народная республика, россия, горловка, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Горловке сорвали атаку беспилотника ВСУ на молокозавод
ФСБ: в ДНР сорвали атаку FPV-дрона ВСУ на Горловский молокозавод