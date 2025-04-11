https://ria.ru/20250411/germaniya-2010770800.html
Германия окажет Украине дополнительную военную помощь до 2029 года
Германия окажет Украине дополнительную военную помощь до 2029 года - РИА Новости, 11.04.2025
Германия окажет Украине дополнительную военную помощь до 2029 года
Германия окажет Украине дополнительную военную помощь на сумму 8 миллиардов евро до 2029 года помимо обещанных поставок вооружений на сумму около 7 миллиардов... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:03:00+03:00
2025-04-11T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Германия окажет Украине дополнительную военную помощь на сумму 8 миллиардов евро до 2029 года помимо обещанных поставок вооружений на сумму около 7 миллиардов евро в этом году, сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса. "Киев получит от Германии, помимо вооружений на сумму 7 миллиардов евро в этом году, дополнительную военную помощь на сумму ещё 8 миллиардов евро до 2029 года", - заявил Писториус в ходе встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В частности, уже в этом году Украине будут переданы четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами, 300 разведывательных беспилотников, 120 ПЗРК для противовоздушной обороны на земле, 25 боевых машин пехоты Marder, 15 боевых танков Leopard 1A5, 14 артиллерийских систем и 100 радаров наземного наблюдения. В последние дни из запасов бундесвера Украине уже было передано 30 управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. "Мы предоставляем еще 4 комплекса IRIS-T с управляемыми ракетами - это лучшая новость дня", - добавил Писториус. Предыдущее заседание контактной группы по Украине состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча впервые прошла под председательством министра обороны Британии, а не главы Пентагона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010589532.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, нато, бундесвер германии
В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, НАТО, Бундесвер Германии
Германия окажет Украине дополнительную военную помощь до 2029 года
Писториус: ФРГ окажет Киеву военную помощь в размере 8 млрд евро до 2029 года