https://ria.ru/20250411/germaniya-2010770800.html

Германия окажет Украине дополнительную военную помощь до 2029 года

Германия окажет Украине дополнительную военную помощь до 2029 года - РИА Новости, 11.04.2025

Германия окажет Украине дополнительную военную помощь до 2029 года

Германия окажет Украине дополнительную военную помощь на сумму 8 миллиардов евро до 2029 года помимо обещанных поставок вооружений на сумму около 7 миллиардов... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:03:00+03:00

2025-04-11T12:03:00+03:00

2025-04-11T16:40:00+03:00

в мире

украина

германия

борис писториус

нато

бундесвер германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Германия окажет Украине дополнительную военную помощь на сумму 8 миллиардов евро до 2029 года помимо обещанных поставок вооружений на сумму около 7 миллиардов евро в этом году, сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса. "Киев получит от Германии, помимо вооружений на сумму 7 миллиардов евро в этом году, дополнительную военную помощь на сумму ещё 8 миллиардов евро до 2029 года", - заявил Писториус в ходе встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В частности, уже в этом году Украине будут переданы четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами, 300 разведывательных беспилотников, 120 ПЗРК для противовоздушной обороны на земле, 25 боевых машин пехоты Marder, 15 боевых танков Leopard 1A5, 14 артиллерийских систем и 100 радаров наземного наблюдения. В последние дни из запасов бундесвера Украине уже было передано 30 управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. "Мы предоставляем еще 4 комплекса IRIS-T с управляемыми ракетами - это лучшая новость дня", - добавил Писториус. Предыдущее заседание контактной группы по Украине состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча впервые прошла под председательством министра обороны Британии, а не главы Пентагона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010589532.html

https://ria.ru/20250411/dubinskiy-2010626225.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, борис писториус, нато, бундесвер германии