Рейтинг@Mail.ru
Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 11.04.2025 (обновлено: 13:22 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/germanija-2010695362.html
Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине
Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление в связи с сообщениями о выявленных в ходе боевых действий на Украине существенных недостатках... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:04:00+03:00
2025-04-11T13:22:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
борис писториус
сергей лавров
нато
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010702500_585:455:3071:1853_1920x0_80_0_0_21d255ebd628b1968b1d4d76528185ee.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление в связи с сообщениями о выявленных в ходе боевых действий на Украине существенных недостатках немецкой военной техники, при этом в ВС ФРГ считают, что это "вполне отражает" реалии на поле боя, пишут немецкие СМИ. Ранее портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у практически всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя. "Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами", - сказал Писториус в ходе встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Министр добавил, что ранее не слышал о подобных жалобах и обсудит их с украинскими коллегами. По его словам, отдельные единицы техники "всегда могут выйти из строя" или "перестать работать" после долгого использования в боевых действиях. При этом, по информации издания Spiegel, в вооруженных силах ФРГ считают, что доклад военного атташе "вполне отражает" реальное положение дел на поле боя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250108/lynx-1992777993.html
https://ria.ru/20250113/kiev-1993503616.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010702500_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dc7d141141dfdf7fdcedc82bab64f1a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато, ard
В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО, ARD
Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине

Главу МО ФРГ Писториуса удивили данные о недостатках немецкой техники на Украине

© Getty Images / Omar HavanaМинистр обороны Германии Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО. 11 апреля 2025
Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО. 11 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Omar Havana
Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО. 11 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление в связи с сообщениями о выявленных в ходе боевых действий на Украине существенных недостатках немецкой военной техники, при этом в ВС ФРГ считают, что это "вполне отражает" реалии на поле боя, пишут немецкие СМИ.
Ранее портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у практически всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя.
Немецкие солдаты Бундесвера - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
СМИ: Германия впервые передала Украине новейшее оружие
8 января, 01:38
"Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами", - сказал Писториус в ходе встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Министр добавил, что ранее не слышал о подобных жалобах и обсудит их с украинскими коллегами. По его словам, отдельные единицы техники "всегда могут выйти из строя" или "перестать работать" после долгого использования в боевых действиях.
При этом, по информации издания Spiegel, в вооруженных силах ФРГ считают, что доклад военного атташе "вполне отражает" реальное положение дел на поле боя.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Немецкая САУ Boxer RCH 155 - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Германия передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу
13 января, 16:39
 
В миреУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусСергей ЛавровНАТОARD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала