https://ria.ru/20250411/germanija-2010695362.html

Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине

Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление в связи с сообщениями о выявленных в ходе боевых действий на Украине существенных недостатках... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:04:00+03:00

2025-04-11T13:04:00+03:00

2025-04-11T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление в связи с сообщениями о выявленных в ходе боевых действий на Украине существенных недостатках немецкой военной техники, при этом в ВС ФРГ считают, что это "вполне отражает" реалии на поле боя, пишут немецкие СМИ. Ранее портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у практически всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя. "Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами", - сказал Писториус в ходе встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Министр добавил, что ранее не слышал о подобных жалобах и обсудит их с украинскими коллегами. По его словам, отдельные единицы техники "всегда могут выйти из строя" или "перестать работать" после долгого использования в боевых действиях. При этом, по информации издания Spiegel, в вооруженных силах ФРГ считают, что доклад военного атташе "вполне отражает" реальное положение дел на поле боя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250108/lynx-1992777993.html

https://ria.ru/20250113/kiev-1993503616.html

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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато, ard