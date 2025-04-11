https://ria.ru/20250411/gaza-2010773581.html

МИД Палестины призвал арабские страны занять единую позицию по Газе

МИД Палестины призвал арабские страны занять единую позицию по Газе - РИА Новости, 11.04.2025

МИД Палестины призвал арабские страны занять единую позицию по Газе

Арабские и мусульманские страны должны занять единую позицию по вопросу прекращения огня в секторе Газа и лоббировать ее на переговорах с международными... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:47:00+03:00

2025-04-11T16:47:00+03:00

2025-04-11T16:47:00+03:00

в мире

израиль

палестина

анталья (провинция)

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Арабские и мусульманские страны должны занять единую позицию по вопросу прекращения огня в секторе Газа и лоббировать ее на переговорах с международными посредниками, заявил замглавы МИД Палестины Омар Авадалла, выступая на полях дипломатического форума в турецкой Анталье в пятницу. "Мы как арабы и мусульмане, которые верят в международное право и систему правосудия, должны иметь единую позицию по тому, что реально должно быть сделано по данному вопросу (прекращению войны в Газе - ред.). Как только будет консолидированная позиция, мы сможем ее представить американской администрации или любой другой стороне в мире, сказав, что это единственный путь прекратить войну и восстановить правосудие и безопасность в регионе. Они могут принять решение, если захотят. Есть много событий, которые могут положительно влиять, в том числе визит господина (президента США Дональда - ред.) Трампа в Саудовскую Аравию и мирная конференция, которая может состоятся в июне. Мы должны использовать эти события чтобы разрешить этот вопрос", - сказал Авадалла. По словам палестинского политика, жителей Газы поставили перед выбором - либо умереть, либо стать беженцами, и у палестинской администрации есть сомнения по поводу реального желания международного сообщества разрешить данный конфликт, пока Израиль реализует свою собственную программу. "Мы жертвы. И мы пытаемся найти каждый раз возможность заявить, что мы хотим мира и безопасности в регионе. Мы чувствуем, что только мы и еще несколько стран действительно хотят (разрешить конфликт - ред.) и предоставляют решения. Но Израиль продолжает систематически уничтожать будущее палестинского народа и их земли", - добавил замглавы МИД Палестины.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250411/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250323/vostok-2006510305.html

израиль

палестина

анталья (провинция)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, анталья (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году