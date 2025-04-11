МИД Палестины призвал арабские страны занять единую позицию по Газе
Авадалла призвал арабские и мусульманские страны занять единую позицию по Газе
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Арабские и мусульманские страны должны занять единую позицию по вопросу прекращения огня в секторе Газа и лоббировать ее на переговорах с международными посредниками, заявил замглавы МИД Палестины Омар Авадалла, выступая на полях дипломатического форума в турецкой Анталье в пятницу.
"Мы как арабы и мусульмане, которые верят в международное право и систему правосудия, должны иметь единую позицию по тому, что реально должно быть сделано по данному вопросу (прекращению войны в Газе - ред.). Как только будет консолидированная позиция, мы сможем ее представить американской администрации или любой другой стороне в мире, сказав, что это единственный путь прекратить войну и восстановить правосудие и безопасность в регионе. Они могут принять решение, если захотят. Есть много событий, которые могут положительно влиять, в том числе визит господина (президента США Дональда - ред.) Трампа в Саудовскую Аравию и мирная конференция, которая может состоятся в июне. Мы должны использовать эти события чтобы разрешить этот вопрос", - сказал Авадалла.
По словам палестинского политика, жителей Газы поставили перед выбором - либо умереть, либо стать беженцами, и у палестинской администрации есть сомнения по поводу реального желания международного сообщества разрешить данный конфликт, пока Израиль реализует свою собственную программу.
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"Мы жертвы. И мы пытаемся найти каждый раз возможность заявить, что мы хотим мира и безопасности в регионе. Мы чувствуем, что только мы и еще несколько стран действительно хотят (разрешить конфликт - ред.) и предоставляют решения. Но Израиль продолжает систематически уничтожать будущее палестинского народа и их земли", - добавил замглавы МИД Палестины.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.