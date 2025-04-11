https://ria.ru/20250411/gagauziya-2010709006.html

Константинов: Кишинев принуждает жителей Гагаузии врать о голосовании

Константинов: Кишинев принуждает жителей Гагаузии врать о голосовании - РИА Новости, 11.04.2025

Константинов: Кишинев принуждает жителей Гагаузии врать о голосовании

Председатель парламента Гагаузии в составе Молдавии Дмитрий Константинов заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:39:00+03:00

2025-04-11T13:39:00+03:00

2025-04-11T13:45:00+03:00

гагаузия

дмитрий константинов

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Председатель парламента Гагаузии в составе Молдавии Дмитрий Константинов заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за голосование на того или иного кандидата или партию на выборах.Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля прошлого года подписала соглашение с российским банком "Промсвязьбанк" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников региона, на которые ежемесячно поступает материальная помощь. По замыслу властей автономии, пенсионеры смогли получить доплату к пенсии в размере 2 тысячи леев или 9 тысяч 958 рублей."Сегодня они решили наказать гагаузский народ, наших пенсионеров, доведенных до нищеты. Сегодня со всех населенных пунктов нам сообщают, что ходят работники полиции, приглашают пенсионеров, пугают их, угрожают, чтобы они подписали в протоколах, что они получили деньги перед выборами за голосование за определенного человека или партию. Приготовлено более 25 тысяч протоколов на русском языке", - заявил Константинов.Он призвал жителей автономии не подписывать подобные протоколы. По его словам, речь идет о дополнительной финансовой помощи, которую получают пенсионеры в Гагаузии уже почти год, а вовсе не об "избирательной коррупции".Парламентские выборы в республике запланированы на вторую половину 2025 года.

https://ria.ru/20250410/gutsul-2010402886.html

https://ria.ru/20250410/simonyan-2010574721.html

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