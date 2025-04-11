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Константинов: Кишинев пытается ограничить независимость Гагаузии - РИА Новости, 11.04.2025
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13:35 11.04.2025 (обновлено: 14:09 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/gagauzija-2010707530.html
Константинов: Кишинев пытается ограничить независимость Гагаузии
Константинов: Кишинев пытается ограничить независимость Гагаузии - РИА Новости, 11.04.2025
Константинов: Кишинев пытается ограничить независимость Гагаузии
Кишинев пытается ограничить финансовую независимость Гагаузии, заявил на брифинге председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:35:00+03:00
2025-04-11T14:09:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
дмитрий константинов
евгения гуцул
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Кишинев пытается ограничить финансовую независимость Гагаузии, заявил на брифинге председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. "Наше руководство приняло решение подмять под себя не только автономию, но и опозорить весь наш гагаузский народ. Государство решило подмять под себя все наши полномочия, ограничить нашу финансовую автономность", — сказал он. Константинов напомнил, что в октябре 2023 года парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского, а из регионального бюджета. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но Гагаузия все равно должна выплатить Кишиневу средства за то время, когда закон еще действовал. Помимо этого, Гагаузия платит НДС за экспорт товаров и самостоятельно финансирует работу личных социальных ассистентов, хотя оплату их труда должно обеспечивать правительство Молдавии. "После этого мы от президента слышим, что Гагаузия не платит ни бана в бюджет, это просто значит, что она хочет натравить наших соседей молдаван на нас, гагаузов", — добавил Константинов. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010574721.html
https://ria.ru/20250410/serbija-2010531262.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, дмитрий константинов, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Константинов: Кишинев пытается ограничить независимость Гагаузии

Константинов: Кишинев пытается ограничить финансовую независимость Гагаузии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Кишинев пытается ограничить финансовую независимость Гагаузии, заявил на брифинге председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
"Наше руководство приняло решение подмять под себя не только автономию, но и опозорить весь наш гагаузский народ. Государство решило подмять под себя все наши полномочия, ограничить нашу финансовую автономность", — сказал он.
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Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

Константинов напомнил, что в октябре 2023 года парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского, а из регионального бюджета. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но Гагаузия все равно должна выплатить Кишиневу средства за то время, когда закон еще действовал.
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Помимо этого, Гагаузия платит НДС за экспорт товаров и самостоятельно финансирует работу личных социальных ассистентов, хотя оплату их труда должно обеспечивать правительство Молдавии.
«
"После этого мы от президента слышим, что Гагаузия не платит ни бана в бюджет, это просто значит, что она хочет натравить наших соседей молдаван на нас, гагаузов", — добавил Константинов.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.
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В миреГагаузияМолдавияКишиневДмитрий КонстантиновЕвгения ГуцулМайя СандуЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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