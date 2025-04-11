Константинов: Кишинев пытается ограничить независимость Гагаузии
Константинов: Кишинев пытается ограничить финансовую независимость Гагаузии
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Кишинев пытается ограничить финансовую независимость Гагаузии, заявил на брифинге председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
"Наше руководство приняло решение подмять под себя не только автономию, но и опозорить весь наш гагаузский народ. Государство решило подмять под себя все наши полномочия, ограничить нашу финансовую автономность", — сказал он.
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Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Константинов напомнил, что в октябре 2023 года парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского, а из регионального бюджета. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но Гагаузия все равно должна выплатить Кишиневу средства за то время, когда закон еще действовал.
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Помимо этого, Гагаузия платит НДС за экспорт товаров и самостоятельно финансирует работу личных социальных ассистентов, хотя оплату их труда должно обеспечивать правительство Молдавии.
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"После этого мы от президента слышим, что Гагаузия не платит ни бана в бюджет, это просто значит, что она хочет натравить наших соседей молдаван на нас, гагаузов", — добавил Константинов.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.