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Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам - РИА Новости, 11.04.2025
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13:44 11.04.2025 (обновлено: 13:48 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/finlyandiya-2010711254.html
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам - РИА Новости, 11.04.2025
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам
Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, заявил в пятницу спикер парламента Юсси Халла-ахо. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:44:00+03:00
2025-04-11T13:48:00+03:00
в мире
россия
юсси халла-ахо
павел кузнецов
мария захарова
финляндия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, заявил в пятницу спикер парламента Юсси Халла-ахо. Правительство Финляндии 6 февраля внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам. Законопроект был одобрен в первом чтении 8 апреля. "Парламент одобрил содержание законопроекта, включенного в предложение правительства HE 2/2025 vp, которое было принято в первом чтении. Второе чтение законопроекта завершено. Рассмотрение вопроса завершено", - сказал Халла-ахо на заседании, трансляция велась на сайте законодательного органа. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Запрет будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
https://ria.ru/20250326/belorussiya-2007263944.html
https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html
https://ria.ru/20250402/evropa-2008776157.html
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в мире, россия, юсси халла-ахо, павел кузнецов, мария захарова, финляндия
В мире, Россия, Юсси Халла-ахо, Павел Кузнецов, Мария Захарова, Финляндия
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам

Парламент Финляндии одобрил закон о запрете сделок с недвижимостью россиянам

© Fotolia / Pavel ParmenovНа одной из улиц в Хельсинки
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Fotolia / Pavel Parmenov
На одной из улиц в Хельсинки . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, заявил в пятницу спикер парламента Юсси Халла-ахо.
Правительство Финляндии 6 февраля внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам. Законопроект был одобрен в первом чтении 8 апреля.
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"Парламент одобрил содержание законопроекта, включенного в предложение правительства HE 2/2025 vp, которое было принято в первом чтении. Второе чтение законопроекта завершено. Рассмотрение вопроса завершено", - сказал Халла-ахо на заседании, трансляция велась на сайте законодательного органа.
Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
Запрет будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.
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Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
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