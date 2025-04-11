https://ria.ru/20250411/falkov-2010813396.html

Главе Минобрнауки РФ Фалькову представили научные разработки в Мордовии

Главе Минобрнауки РФ Фалькову представили научные разработки в Мордовии - РИА Новости, 11.04.2025

Главе Минобрнауки РФ Фалькову представили научные разработки в Мордовии

Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову продемонстрировали научные исследования ученых и студентов Мордовии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T20:58:00+03:00

2025-04-11T20:58:00+03:00

2025-04-11T20:58:00+03:00

республика мордовия

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову продемонстрировали научные исследования ученых и студентов Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Вместе с главой Мордовии Артёмом Здуновым министр посетил Федеральный центр развития биотехнологий и медицины, открытый на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева. Значительная часть финансирования - средства специальной части гранта Минобрнауки России "Приоритет-2030". "Фалькову рассказали, что Центр развития биотехнологий и медицины ориентирован на разработку инновационных лекарственных препаратов по принципу "от идеи до клиники", продуктов, необходимых для предприятий перерабатывающей промышленности. Было отмечено, что Центр не ограничится разработкой только биотехнологических лекарственных средств, а сконцентрируется на уникальных для нашей страны исследованиях препаратов природного происхождения, синтетических лекарственных средств и изделий медицинского назначения", - говорится в сообщении. В дальнейших планах - модернизация и аккредитация имеющихся лабораторий Центра, строительство уникального вивария и продолжение работ по доклиническим и клиническим исследованиям новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Также Фальков и Здунов побывали на факультете биотехнологии и биологии вуза, где в одной из лабораторий ведутся уникальные исследования в области регенеративной биомедицины. Фальков отметил вклад в создание Центра главы Мордовии, который "доказал, для чего это нужно республике и стране". Глава Минобрнауки также посетил промышленные площади стратегического партнера вуза - заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед", которая выпускает свыше 330 лекарственных препаратов, более 80% которых входят в государственный перечень жизненно необходимых. "Промомед" тесно сотрудничает с образовательными учреждениями по подготовке профессионалов в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, а также активно ведет совместную исследовательскую деятельность. Фальков также познакомился с работой учебно-научных лабораторий Мордовского университета, объединенных в Центр коллективного пользования "Материаловедение", который создан на базе Института наукоемких технологий и новых материалов. Лаборатории работают целенаправленно под заказчиков – промышленные предприятия региона. Глава Минобрнауки пообщался с молодыми учебными и аспирантами - победителями конкурса "Стартап как диплом", каждый из которых получил по 1 миллиону рублей на реализацию своей идеи. Здунов и Фальков обсудили развитие научно-образовательной инфраструктуры республики. Глава Мордовии рассказал министру науки и высшего образования РФ о направлениях научно-технологического развития региона и сферы интеллектуальной собственности. "Растет коэффициент изобретательской активности - в прошлом году прирост составил 11%. На 18% увеличилось число заявок, поданных в Роспатент… В регионе действуют 18 центров поддержки технологий и инноваций на базе предприятий, технопарка, вузов и других образовательных учреждений, открыта Стартап-студия. Создано 12 новых проектов, общий портфель на текущий момент составляет 39 стартапов. Зарегистрировано 14 объектов интеллектуальной собственности", - приводятся в сообщении слова Здунова. Глава Минобрнауки отметил, что опыт Мордовии перенимают другие регионы, и поблагодарил руководителя республики за большое личное внимание к развитию высшего образования и научно-промышленного партнерства.

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россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), республика мордовия