https://ria.ru/20250411/estonija-2010709954.html

СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт

СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт - РИА Новости, 11.04.2025

СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт

Силы обороны Эстонии утверждают, что для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:42:00+03:00

2025-04-11T13:42:00+03:00

2025-04-11T18:21:00+03:00

в мире

эстония

усть-луга

северное море

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Силы обороны Эстонии утверждают, что для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, сообщает издание Postimees. "Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии... командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна", - говорится в сообщении издания. Postimees со ссылкой на данные Marinetraffic пишет, что Kiwala, предположительно, шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с судном сейчас находятся корабли военного флота Эстонии, уточняется в сообщении. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар утверждает, что танкер находится под санкциями. Как отмечает издание со ссылкой на Коммусаара, во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства. В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.

https://ria.ru/20250323/torden-2006745209.html

https://ria.ru/20250404/finlyandiya-2009377112.html

эстония

усть-луга

северное море

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в мире, эстония, усть-луга, северное море