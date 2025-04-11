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СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт - РИА Новости, 11.04.2025
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13:42 11.04.2025 (обновлено: 18:21 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/estonija-2010709954.html
СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт
СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт - РИА Новости, 11.04.2025
СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт
Силы обороны Эстонии утверждают, что для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:42:00+03:00
2025-04-11T18:21:00+03:00
в мире
эстония
усть-луга
северное море
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Силы обороны Эстонии утверждают, что для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, сообщает издание Postimees. "Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии... командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна", - говорится в сообщении издания. Postimees со ссылкой на данные Marinetraffic пишет, что Kiwala, предположительно, шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с судном сейчас находятся корабли военного флота Эстонии, уточняется в сообщении. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар утверждает, что танкер находится под санкциями. Как отмечает издание со ссылкой на Коммусаара, во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства. В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.
https://ria.ru/20250323/torden-2006745209.html
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эстония
усть-луга
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в мире, эстония, усть-луга, северное море
В мире, Эстония, Усть-Луга, Северное море
СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт

Postimees: эстонские военные задержали танкер Kiwala для проверки документов

© Кадр видео из соцсетейЗадержанный в Эстонии танкер KIWALA
Задержанный в Эстонии танкер KIWALA - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Задержанный в Эстонии танкер KIWALA
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Силы обороны Эстонии утверждают, что для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, сообщает издание Postimees.
"Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии... командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна", - говорится в сообщении издания.
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Postimees со ссылкой на данные Marinetraffic пишет, что Kiwala, предположительно, шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с судном сейчас находятся корабли военного флота Эстонии, уточняется в сообщении.
Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар утверждает, что танкер находится под санкциями. Как отмечает издание со ссылкой на Коммусаара, во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства.
В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.
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В миреЭстонияУсть-ЛугаСеверное море
 
 
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