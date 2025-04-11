СМИ: в Эстонии задержали танкер, направляющийся в российский порт
Postimees: эстонские военные задержали танкер Kiwala для проверки документов
© Кадр видео из соцсетейЗадержанный в Эстонии танкер KIWALA
© Кадр видео из соцсетей
Задержанный в Эстонии танкер KIWALA
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Силы обороны Эстонии утверждают, что для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, сообщает издание Postimees.
"Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии... командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна", - говорится в сообщении издания.
Postimees со ссылкой на данные Marinetraffic пишет, что Kiwala, предположительно, шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с судном сейчас находятся корабли военного флота Эстонии, уточняется в сообщении.
Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар утверждает, что танкер находится под санкциями. Как отмечает издание со ссылкой на Коммусаара, во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства.
В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.
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