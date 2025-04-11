https://ria.ru/20250411/elektrosud-2010637528.html

Ликсутов рассказал о работе электросудов на Москве-реке

Ликсутов рассказал о работе электросудов на Москве-реке - РИА Новости, 11.04.2025

Ликсутов рассказал о работе электросудов на Москве-реке

Электросуда на регулярных речных маршрутах по Москве-реке отработали штатно уже вторую зиму, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:56:00+03:00

2025-04-11T09:56:00+03:00

2025-04-11T09:56:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Электросуда на регулярных речных маршрутах по Москве-реке отработали штатно уже вторую зиму, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Электрическое речное судно, которое было построено по заказу правительства Москвы, на сегодняшний день лучшее в мире по массе характеристик, и оно - ледового класса. Наши суда уже вторую зиму отработали без всяких проблем", - рассказал Ликсутов. Он добавил, что не было ни одного дня, когда электросуда не ходили бы по акватории Москвы-реки.

https://ria.ru/20250409/suda-2010295198.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов