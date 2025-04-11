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Ликсутов рассказал о работе электросудов на Москве-реке - РИА Новости, 11.04.2025
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09:56 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/elektrosud-2010637528.html
Ликсутов рассказал о работе электросудов на Москве-реке
Ликсутов рассказал о работе электросудов на Москве-реке - РИА Новости, 11.04.2025
Ликсутов рассказал о работе электросудов на Москве-реке
Электросуда на регулярных речных маршрутах по Москве-реке отработали штатно уже вторую зиму, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:56:00+03:00
2025-04-11T09:56:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Электросуда на регулярных речных маршрутах по Москве-реке отработали штатно уже вторую зиму, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Электрическое речное судно, которое было построено по заказу правительства Москвы, на сегодняшний день лучшее в мире по массе характеристик, и оно - ледового класса. Наши суда уже вторую зиму отработали без всяких проблем", - рассказал Ликсутов. Он добавил, что не было ни одного дня, когда электросуда не ходили бы по акватории Москвы-реки.
https://ria.ru/20250409/suda-2010295198.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов рассказал о работе электросудов на Москве-реке

Ликсутов: электросуда на Москве-реке отработали штатно уже вторую зиму

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Электросуда на регулярных речных маршрутах по Москве-реке отработали штатно уже вторую зиму, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Электрическое речное судно, которое было построено по заказу правительства Москвы, на сегодняшний день лучшее в мире по массе характеристик, и оно - ледового класса. Наши суда уже вторую зиму отработали без всяких проблем", - рассказал Ликсутов.
Он добавил, что не было ни одного дня, когда электросуда не ходили бы по акватории Москвы-реки.
Электрические речные трамвайчики - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами
9 апреля, 16:51
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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