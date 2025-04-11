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Посольство России потребовало от Эквадора отменить запреты на въезд россиян - РИА Новости, 11.04.2025
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03:18 11.04.2025 (обновлено: 03:21 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ekvador-2010603669.html
Посольство России потребовало от Эквадора отменить запреты на въезд россиян
Посольство России потребовало от Эквадора отменить запреты на въезд россиян - РИА Новости, 11.04.2025
Посольство России потребовало от Эквадора отменить запреты на въезд россиян
Посольство России потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян в страну, которые наблюдались в последние дни, министр Габриэла Соммерфельд... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:18:00+03:00
2025-04-11T03:21:00+03:00
в мире
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КИТО, 11 апр - РИА Новости. Посольство России потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян в страну, которые наблюдались в последние дни, министр Габриэла Соммерфельд пообещала срочно разобраться в ситуации, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ряд россиян столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор, граждан РФ отправляют на дополнительные собеседования или отказываются пускать в страну. Россиянам не объясняют причину отказа или говорят о несоответствии заявленной цели реальной."Посольство работает. Состоялась продолжительная беседа с министром иностранных дел Эквадора, которая, подчеркнув, что миграционная служба входит в состав МВД, пообещала срочно разобраться в ситуации. При этом она отметила, что такое не должно происходить в отношении дружественной России", - сказал Спринчан."Мы потребовали отменить запреты на въезд для россиян, поскольку существует соглашение между Россией и Эквадором, разрешающее безвизовый въезд на срок до 90 дней. Эти запреты на въезд без объяснений конкретных претензий к туристам являются незаконными", - добавил он.Вместе с тем, Спринчан подчеркнул, что министр не дала обещаний, что уже принятые миграционной службы решения об отказе во въезде россиянам будут отменены или же им будут принесены извинения, поскольку главе МИД необходимо провести беседу с министром внутренних дел."Всего в Эквадор за последние дни не были допущены шестеро россиян. Все они не имели возможности написать нам какие-либо заявления, россияне находились в помещениях миграционной службы. Посольство со всеми из них поддерживало связь по телефону. Еще двум россиянам после вмешательства посольства и почетного консульства России в городе Гуаякиль был разрешен въезд в страну", - отметил посол.
https://ria.ru/20241218/ekvador-1989811257.html
https://ria.ru/20250301/ekvador-2002401338.html
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в мире, россия, эквадор, гуаякиль
В мире, Россия, Эквадор, Гуаякиль
Посольство России потребовало от Эквадора отменить запреты на въезд россиян

Посольство России в Эквадоре назвало запреты на въезд россиян незаконными

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСтолица Эквадора Кито
Столица Эквадора Кито - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Столица Эквадора Кито. Архивное фото
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КИТО, 11 апр - РИА Новости. Посольство России потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян в страну, которые наблюдались в последние дни, министр Габриэла Соммерфельд пообещала срочно разобраться в ситуации, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ряд россиян столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор, граждан РФ отправляют на дополнительные собеседования или отказываются пускать в страну. Россиянам не объясняют причину отказа или говорят о несоответствии заявленной цели реальной.
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"Посольство работает. Состоялась продолжительная беседа с министром иностранных дел Эквадора, которая, подчеркнув, что миграционная служба входит в состав МВД, пообещала срочно разобраться в ситуации. При этом она отметила, что такое не должно происходить в отношении дружественной России", - сказал Спринчан.
«
"Мы потребовали отменить запреты на въезд для россиян, поскольку существует соглашение между Россией и Эквадором, разрешающее безвизовый въезд на срок до 90 дней. Эти запреты на въезд без объяснений конкретных претензий к туристам являются незаконными", - добавил он.
Вместе с тем, Спринчан подчеркнул, что министр не дала обещаний, что уже принятые миграционной службы решения об отказе во въезде россиянам будут отменены или же им будут принесены извинения, поскольку главе МИД необходимо провести беседу с министром внутренних дел.
"Всего в Эквадор за последние дни не были допущены шестеро россиян. Все они не имели возможности написать нам какие-либо заявления, россияне находились в помещениях миграционной службы. Посольство со всеми из них поддерживало связь по телефону. Еще двум россиянам после вмешательства посольства и почетного консульства России в городе Гуаякиль был разрешен въезд в страну", - отметил посол.
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