https://ria.ru/20250411/ekvador-2010598933.html

Эквадор обсуждает с Россией строительство плавающей солнечной станции

Эквадор обсуждает с Россией строительство плавающей солнечной станции - РИА Новости, 11.04.2025

Эквадор обсуждает с Россией строительство плавающей солнечной станции

Эквадор рассматривает строительство плавающей солнечной станции и модернизацию старых ГЭС в партнерстве с российской компанией "Тяжмаш", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:56:00+03:00

2025-04-11T01:56:00+03:00

2025-04-11T01:56:00+03:00

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КИТО, 11 апр - РИА Новости. Эквадор рассматривает строительство плавающей солнечной станции и модернизацию старых ГЭС в партнерстве с российской компанией "Тяжмаш", сообщил РИА Новости замминистра энергетики страны Фабиан Калеро. "Нам были сделаны интересные предложения со стороны "Тяжмаша". Они нам предложили построить плавающую станцию на 6 мегаватт у ГЭС "Тоачи Пилатон", чтобы задействовать водохранилище", - сказал замминистра. Генеральный директор филиала "Тяжмаша" в Эквадоре Азат Сатиков пояснил, что речь идет о размещении плавающей солнечной станции. "Другое предложение - модернизировать турбины на старых ГЭС, которым уже более 40 лет, для повышения эффективности работы этих станций. Вот над этим мы работаем. Эти проекты на стадии решения", - сказал замминистра. В четверг в Эквадоре состоялось торжественное открытие ГЭС "Тоачи Пилатон", построенной с участием "Тяжмаша". Общая установленная мощность проекта составляет 254,4 МВт. В него входят ГЭС и подстанция "Сарапуйо" (48,9 МВт), водозабор "Пилатон", плотина "Тоачи", ГЭС и подстанция "Айюрикин" (204 МВт), мини-ГЭС "Тоачи" (1,63 МВт) и центр управления "Ла-Пальма".

https://ria.ru/20250411/ekvador-2010595698.html

https://ria.ru/20250331/olgin-2008315066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эквадор, в мире, россия