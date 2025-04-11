https://ria.ru/20250411/eksport-2010774511.html

РЭЦ поддержал экспорт предприятий Карелии на 31 млрд рублей в 2024 году

РЭЦ поддержал экспорт предприятий Карелии на 31 млрд рублей в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2025

РЭЦ поддержал экспорт предприятий Карелии на 31 млрд рублей в 2024 году

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в 2024 году поддержал экспортные операции карельских предприятий на 31,1 миллиарда рублей, рассказал руководитель... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:50:00+03:00

2025-04-11T16:50:00+03:00

2025-04-11T16:50:00+03:00

экономика

республика карелия

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в 2024 году поддержал экспортные операции карельских предприятий на 31,1 миллиарда рублей, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов в ходе рабочего визита в Республику Карелия на совещании по вопросам развития экспорта с и.о. министра экономического развития региона Александром Ломако.Во время визита Миронов также провел встречи с предприятиями республики "Сортавальский Лесозавод" и "Лес ПТЗ", а также республиканским "Фондом развития промышленности"."Руководитель представительства РЭЦ в г. Санкт-Петербурге отметил, что правительство Республики совместно с РЭЦ предоставляет предприятиям комплексный и синхронизированный механизм из региональных и федеральных мер поддержки по выходу на зарубежные рынки. Отдельно обсуждался вопрос участия карельских экспортеров в программе "Сделано в России", - говорится в сообщении."Программа добровольной сертификации РЭЦ "Сделано в России" позволяет карельским экспортерам получать дополнительную маркетинговую поддержку при покорении зарубежных рынков и повысить узнаваемость бренда, так как наличие данной сертификации подчеркивает высокое качество поставляемой на экспорт продукции", – отметил Миронов.РЭЦ отмечает, что предприятия Республики Карелия очень активны на экспортных рынках. Их обращения за кредитно-гарантийной и страховой поддержкой растут с каждым годом, как и объемы отгружаемой продукции.Рост экспортной деятельности является ключевым фактором экономической устойчивости предприятий, способствует созданию новых рабочих мест в регионе и росту налоговых поступлений в бюджет, подчеркнул Андрей Миронов. "Всего в рамках нашего спектра услуг, РЭЦ в прошлом году поддержал внешнеторговые операции региона на 31,1 миллиарда рублей", – добавил представитель РЭЦ.Ломако сообщил, что Карелия продолжает успешно развивать международные и межрегиональные связи. "Мы видим небольшой, но рост экспорта. Основными торговыми партнерами Карелии являются Китай, Беларусь, Индия, Египет, Турция", – рассказал и.о. главы минэкономразвития региона.Кроме того, правительство Республики Карелия досрочно внедрило все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

https://ria.ru/20250411/eksport-2010678312.html

https://ria.ru/20250411/brend-2010641817.html

https://ria.ru/20250410/rets-2010451848.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, республика карелия, экспорт, российский экспортный центр (рэц)