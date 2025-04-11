Объем экспорта в Иркутской области вырос на 8%
Губернатор Кобзев: объем экспорта в Иркутской области вырос на 8%
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВероника Никишина, генеральный директор, АО "Российский экспортный центр" и Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области
Вероника Никишина, генеральный директор, АО "Российский экспортный центр" и Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вопросы развития экспорта обсудили во время рабочей встречи в Москве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, сообщает центр.
"Глава региона подчеркнул, что Иркутская область является экспортно ориентированным регионом и входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по этому показателю. Правительство области проводит большую работу по поддержке экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, причем как среди крупных промышленных предприятий, так и среди представителей малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.
"По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Иркутской области увеличился на 11% к уровню 2023 года. При этом экспорт вырос на 8%. Более 96% объема экспорта региона приходится на страны дальнего зарубежья", – сказал Кобзев.
"Выстроенная система взаимодействия с правительством Иркутской области, подкрепленная экспертизой и поддержкой РЭЦ и поддержкой федеральных ведомств, позволяет компаниям региона эффективно использовать широкий спектр инструментов для масштабирования своего бизнеса на международной арене и повышения узнаваемости конкурентоспособной российской продукции под зонтичным брендом "Сделано в России". Благодаря такому взаимодействию по итогам 2024 года увеличилось количество стран-партнеров по несырьевому неэнергетическому экспорту. РЭЦ поддержал более 400 компаний региона в прошлом году", – подчеркнула Никишина.
Отметим, РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. В состав Группы входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая стала важным инструментом для бизнеса Иркутской области: на ней зарегистрировано порядка 550 компаний, из которых более 87% — это МСП. С момента запуска платформы им было оказано свыше 44 тысяч услуг.
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Основу экспорта Иркутской области формируют минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукция из древесины, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сырье, различные машины и оборудование.
В первом квартале 2025 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Иркутской области увеличился в стоимостном выражении на 64%. Наибольший объем направлен в Китай, Монголию, Казахстан, Республику Корею, Беларусь. Экспорт продукции увеличен за счет продукции масложировой отрасли и прочей продукции АПК.
Стороны обсудили вопросы развития регионального Центра поддержки экспорта и развития комплексных инвестиционно-строительных проектов за рубежом, в том числе строительство бондовых складов, которые позволяют хранить продукцию на территории иностранного государства до продажи.
Кроме того, во время встречи губернатор напомнил, что в июле Иркутск станет площадкой для масштабного мероприятия – 18-го Международного трехстороннего торгово-промышленного форума России, Китая и Монголии. Это событие позволит расширить и укрепить торгово-экономические связи с дружественными странами и простимулировать инвестиционное и торговое взаимодействие и обмен опытом между экспертами трех стран.