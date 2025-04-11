https://ria.ru/20250411/ekoturizm-2010796833.html

Жестянников: в Совфеде обсудили экотуризм на примере "Русского севера"

Жестянников: в Совфеде обсудили экотуризм на примере "Русского севера" - РИА Новости, 11.04.2025

Жестянников: в Совфеде обсудили экотуризм на примере "Русского севера"

В Совете Федерации прошло обсуждение развития экологического туризма на примере парка "Русский север" в Вологодской области, о проводимых мероприятиях рассказал РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:26:00+03:00

2025-04-11T18:26:00+03:00

2025-04-11T18:26:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

юрий воробьев

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_10910df5f87aa1d178a1dcbfaa793b88.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Совете Федерации прошло обсуждение развития экологического туризма на примере парка "Русский север" в Вологодской области, о проводимых мероприятиях рассказал председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Совещание прошло под председательством зампреда Совета Федерации Юрия Воробьёва. Глава облпарламента напомнил, что первые обсуждения этого вопроса прошли в декабре. Тогда губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел совещание в Ферапонтовом монастыре. "По его итогам был сформулирован ряд поручений. По всем позициям серьезное продвижение. Всего же до 2027 года необходимо реализовать девять инвестиционных проектов на территории национального парка "Русский север". План рекреационной деятельности включает развитие 11 экотроп и 15 плоскостных сооружений", – написал в своем телеграм-канале Жестянников. Председатель Заксобрания отметил, что для реализации планов активизировали работу исполнительной и законодательной власти. Подготовлены предложения о предоставлении субсидий пяти предприятиям народных художественных промыслов. Сейчас они проходят согласования, их рассмотрят на июньской сессии ЗСО. В Кирилловском округе реализуется инвестиционный проект "Лукоморье" на месте бывшей турбазы "Сиверской", отметил Жестянников. Планируемый туристический комплекс включает гостиницу с двумя корпусами, рестораном, зонами развлечений. Также речь зашла о другом инвестпроекте - парк-отеле "Лес и река". Там расположатся глэмпинг, ресторан, тренировочная база, контактный зоопарк. Объекты посетил заместитель губернатора региона Дмитрий Родионов. "Внимание к реализуемым в Кирилловском округе инвестиционным проектам большое. Формируемый кластер станет одним из важных звеньев повышения туристической привлекательности Вологодской области. Замечу, что обозначенные выше инвестпроекты – лишь часть масштабных планов. Мы также планируем мероприятия по экологическому просвещения детей и молодежи, поможем обустроить необходимую инфраструктуру, включая дороги, подъезды, объекты сервиса и услуг. В ближайшие годы Кирилловский округ станет точкой притяжения жителей западной части страны", – написал Жестянников.

https://ria.ru/20250408/flag-2010054447.html

https://ria.ru/20250408/turizm-2010052398.html

https://ria.ru/20250411/internet-2010795871.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, юрий воробьев, георгий филимонов