https://ria.ru/20250411/ekonomiya-2010591781.html
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров - РИА Новости, 11.04.2025
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров
Бронирование отдыха в низкий сезон, заблаговременное приобретение багажа и вылет из соседних городов могут помочь сэкономить при оплате заграничных туров,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:15:00+03:00
2025-04-11T02:15:00+03:00
2025-04-11T02:15:00+03:00
туризм
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бронирование отдыха в низкий сезон, заблаговременное приобретение багажа и вылет из соседних городов могут помочь сэкономить при оплате заграничных туров, рассказал агентству “Прайм” вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.Если отпуск за границей выпадает на местные праздники, он обойдется дороже из-за высокого спроса. Поэтому желающим сэкономить специалист посоветовал отдыхать в невысокий сезон."Если вы хотите сэкономить, не нужно ехать в высокие даты. Например, в Католическое Рождество и праздники в мусульманских странах. Цены в той же Турции растут на Курбан-байрам на 300-400%", — указал эксперт.Желающим поехать страны в высокий сезон эксперт посоветовал покупать билеты и бронировать отель сильно заранее.Помимо этого, для экономии Мкртчян порекомендовал покупать багаж заранее и рассмотреть вылет из соседних городов.
https://ria.ru/20250410/puteshestviya-2009900350.html
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общество, турция, альянс туристических агентств, россия, алексан мкртчян, экономия
Туризм, Общество, Турция, Альянс туристических агентств, Россия, Алексан Мкртчян, Экономия
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров
Альянс туристических агентств: ездить за границу в невысокий сезон дешевле