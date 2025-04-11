https://ria.ru/20250411/ekonomiya-2010591781.html

Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров

Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров - РИА Новости, 11.04.2025

Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров

Бронирование отдыха в низкий сезон, заблаговременное приобретение багажа и вылет из соседних городов могут помочь сэкономить при оплате заграничных туров,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:15:00+03:00

2025-04-11T02:15:00+03:00

2025-04-11T02:15:00+03:00

туризм

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альянс туристических агентств

россия

алексан мкртчян

экономия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бронирование отдыха в низкий сезон, заблаговременное приобретение багажа и вылет из соседних городов могут помочь сэкономить при оплате заграничных туров, рассказал агентству “Прайм” вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.Если отпуск за границей выпадает на местные праздники, он обойдется дороже из-за высокого спроса. Поэтому желающим сэкономить специалист посоветовал отдыхать в невысокий сезон."Если вы хотите сэкономить, не нужно ехать в высокие даты. Например, в Католическое Рождество и праздники в мусульманских странах. Цены в той же Турции растут на Курбан-байрам на 300-400%", — указал эксперт.Желающим поехать страны в высокий сезон эксперт посоветовал покупать билеты и бронировать отель сильно заранее.Помимо этого, для экономии Мкртчян порекомендовал покупать багаж заранее и рассмотреть вылет из соседних городов.

https://ria.ru/20250410/puteshestviya-2009900350.html

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общество, турция, альянс туристических агентств, россия, алексан мкртчян, экономия