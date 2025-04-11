Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:15 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/ekonomiya-2010591781.html
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров - РИА Новости, 11.04.2025
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров
Бронирование отдыха в низкий сезон, заблаговременное приобретение багажа и вылет из соседних городов могут помочь сэкономить при оплате заграничных туров,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:15:00+03:00
2025-04-11T02:15:00+03:00
туризм
общество
турция
альянс туристических агентств
россия
алексан мкртчян
экономия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882571691_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_5cada8eca6617e868b129c9aa8788aa4.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бронирование отдыха в низкий сезон, заблаговременное приобретение багажа и вылет из соседних городов могут помочь сэкономить при оплате заграничных туров, рассказал агентству “Прайм” вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.Если отпуск за границей выпадает на местные праздники, он обойдется дороже из-за высокого спроса. Поэтому желающим сэкономить специалист посоветовал отдыхать в невысокий сезон."Если вы хотите сэкономить, не нужно ехать в высокие даты. Например, в Католическое Рождество и праздники в мусульманских странах. Цены в той же Турции растут на Курбан-байрам на 300-400%", — указал эксперт.Желающим поехать страны в высокий сезон эксперт посоветовал покупать билеты и бронировать отель сильно заранее.Помимо этого, для экономии Мкртчян порекомендовал покупать багаж заранее и рассмотреть вылет из соседних городов.
https://ria.ru/20250410/puteshestviya-2009900350.html
https://ria.ru/20250308/eksperty-2003774788.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882571691_335:75:2966:2048_1920x0_80_0_0_a2d0e71e0b420ee919ccf9390d476ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, турция, альянс туристических агентств, россия, алексан мкртчян, экономия
Туризм, Общество, Турция, Альянс туристических агентств, Россия, Алексан Мкртчян, Экономия
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров

Альянс туристических агентств: ездить за границу в невысокий сезон дешевле

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗона ожидания аэропорта
Зона ожидания аэропорта - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Зона ожидания аэропорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бронирование отдыха в низкий сезон, заблаговременное приобретение багажа и вылет из соседних городов могут помочь сэкономить при оплате заграничных туров, рассказал агентству “Прайм” вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
Если отпуск за границей выпадает на местные праздники, он обойдется дороже из-за высокого спроса. Поэтому желающим сэкономить специалист посоветовал отдыхать в невысокий сезон.
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
По России на поезде. Появились новые железнодорожные маршруты
Вчера, 06:40
"Если вы хотите сэкономить, не нужно ехать в высокие даты. Например, в Католическое Рождество и праздники в мусульманских странах. Цены в той же Турции растут на Курбан-байрам на 300-400%", — указал эксперт.
Желающим поехать страны в высокий сезон эксперт посоветовал покупать билеты и бронировать отель сильно заранее.
Помимо этого, для экономии Мкртчян порекомендовал покупать багаж заранее и рассмотреть вылет из соседних городов.
Марокко. Туристы у океана в Агадире - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы
8 марта, 09:05
 
ТуризмОбществоТурцияАльянс туристических агентствРоссияАлексан МкртчянЭкономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала