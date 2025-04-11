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Эксперт оценила, во что обойдется миру торговая война - РИА Новости, 11.04.2025
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06:18 11.04.2025 (обновлено: 11:13 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ekonomika-2010615909.html
Эксперт оценила, во что обойдется миру торговая война
Эксперт оценила, во что обойдется миру торговая война - РИА Новости, 11.04.2025
Эксперт оценила, во что обойдется миру торговая война
Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:18:00+03:00
2025-04-11T11:13:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится до конца года, уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84% "Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года", - сказала Прикладова. При этом в следующем году, по ее мнению, снижение экономики уже вряд ли произойдет. "Просто будет некий отскок, то есть более высокая динамика - как это было, например, после ковида", - пояснила эксперт. Однако, если действие тарифов продлится более года, их влияние на мировую экономику уже будет более серьезным. "Здесь уже триллионами будем считать потери глобальной экономики, два-три в год", - полагает Прикладова.
https://ria.ru/20250411/ekonomika-2010610008.html
https://ria.ru/20250410/tramp-2010553536.html
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сша, китай, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт оценила, во что обойдется миру торговая война

Прикладова: год торговой войны может стоить миру два триллиона долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится до конца года, уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%
"Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года", - сказала Прикладова.
При этом в следующем году, по ее мнению, снижение экономики уже вряд ли произойдет. "Просто будет некий отскок, то есть более высокая динамика - как это было, например, после ковида", - пояснила эксперт.
Однако, если действие тарифов продлится более года, их влияние на мировую экономику уже будет более серьезным. "Здесь уже триллионами будем считать потери глобальной экономики, два-три в год", - полагает Прикладова.
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Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов
10 апреля, 18:01
 
СШАКитайДональд ТрампРЭУ имени Г. В. ПлехановаВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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