https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html

Ефимов: на западе Москвы по реновации строят 13 ЖК на месте снесенных домов

Ефимов: на западе Москвы по реновации строят 13 ЖК на месте снесенных домов - РИА Новости, 11.04.2025

Ефимов: на западе Москвы по реновации строят 13 ЖК на месте снесенных домов

На западе Москвы по программе реновации возводят 13 жилых комплексов на месте расселенных домов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:12:00+03:00

2025-04-11T15:12:00+03:00

2025-04-11T15:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На западе Москвы по программе реновации возводят 13 жилых комплексов на месте расселенных домов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Всего на западе столицы в настоящее время на освобожденных площадках возводится 13 новостроек. В них предусмотрено почти 5 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой общей площадью свыше 290 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Квартиры в новых домах, по его словам, получат 10,5 тысячи москвичей.В сообщении подчеркивается, что жилые комплексы на месте старых домов строят в семи районах Западного округа. Так, по три объекта возводят в районах Фили-Давыдково и Проспект Вернадского. Кроме того, две новостройки расположены в Очаково-Матвеевском.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как идет переселение по программе реновации в Тимирязевском районе.

https://ria.ru/20250411/moskva-2010599101.html

https://ria.ru/20250410/efimov-2010438129.html

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы