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"Начать из Румынии": Джеорджеску раскрыл план НАТО на Третью мировую войну - РИА Новости, 11.04.2025
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01:04 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/dzheordzhesku-2010596208.html
"Начать из Румынии": Джеорджеску раскрыл план НАТО на Третью мировую войну
"Начать из Румынии": Джеорджеску раскрыл план НАТО на Третью мировую войну - РИА Новости, 11.04.2025
"Начать из Румынии": Джеорджеску раскрыл план НАТО на Третью мировую войну
Румыния стала ключом к развязыванию Третьей мировой войны, которую начнет НАТО, заявил бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в интервью Такеру... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:04:00+03:00
2025-04-11T01:04:00+03:00
в мире
румыния
украина
россия
кэлин джеорджеску
эммануэль макрон
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Румыния стала ключом к развязыванию Третьей мировой войны, которую начнет НАТО, заявил бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в интервью Такеру Карлсону."Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США", — сказал он.Политик отметил, что это никогда не было в интересах страны. Но, по его мнению, ей не оставят выбора из-за стратегической ценности Бухареста для альянса НАТО."Румыния имеет самую большую границу с Украиной, 380 миль, и, к тому же, имеет выгодное географическое положение &lt;…&gt; В этом смысле Румыния очень ценный актив для Макрона и его войны. Кроме того, Румыния — ключ к Черному морю и господству на Балканах", — заключил Джеорджеску.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД ранее назвали планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250407/makron-2009738620.html
https://ria.ru/20250410/tsel-2010366973.html
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в мире, румыния, украина, россия, кэлин джеорджеску, эммануэль макрон, такер карлсон, нато, евросоюз
В мире, Румыния, Украина, Россия, Кэлин Джеорджеску, Эммануэль Макрон, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
"Начать из Румынии": Джеорджеску раскрыл план НАТО на Третью мировую войну

Джеорджеску: НАТО начнет Третью мировую войну из Румынии

© AP Photo / Alexandru Dobre Кэлин Джеорджеску
 Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джеорджеску. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Румыния стала ключом к развязыванию Третьей мировой войны, которую начнет НАТО, заявил бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в интервью Такеру Карлсону.
"Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США", — сказал он.
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7 апреля, 08:44
Политик отметил, что это никогда не было в интересах страны. Но, по его мнению, ей не оставят выбора из-за стратегической ценности Бухареста для альянса НАТО.
"Румыния имеет самую большую границу с Украиной, 380 миль, и, к тому же, имеет выгодное географическое положение <…> В этом смысле Румыния очень ценный актив для Макрона и его войны. Кроме того, Румыния — ключ к Черному морю и господству на Балканах", — заключил Джеорджеску.
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Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД ранее назвали планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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В миреРумынияУкраинаРоссияКэлин ДжеорджескуЭммануэль МакронТакер КарлсонНАТОЕвросоюз
 
 
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