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В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/dron-2010806074.html
В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой
В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой - РИА Новости, 11.04.2025
В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой
Водитель машины скорой помощи пострадал при попытке украинского дрона атаковать автомобиль в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:46:00+03:00
2025-04-11T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи пострадал при попытке украинского дрона атаковать автомобиль в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его информации, ВСУ при помощи дрона хотели атаковать автомобиль скорой помощи в Харьковской области, но он был сбит на подлёте. "В результате преступных действий украинских неонацистов осколочное ранение в ногу получил водитель автомобиля скорой помощи. Российские врачи оказали мужчине необходимую медицинскую помощь", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой

В Харьковской области водитель скорой получил осколочное ранение при атаке дрона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи пострадал при попытке украинского дрона атаковать автомобиль в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
По его информации, ВСУ при помощи дрона хотели атаковать автомобиль скорой помощи в Харьковской области, но он был сбит на подлёте.
"В результате преступных действий украинских неонацистов осколочное ранение в ногу получил водитель автомобиля скорой помощи. Российские врачи оказали мужчине необходимую медицинскую помощь", - сообщил Ганчев.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Вчера, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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