https://ria.ru/20250411/dron-2010806074.html

В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой

В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой - РИА Новости, 11.04.2025

В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой

Водитель машины скорой помощи пострадал при попытке украинского дрона атаковать автомобиль в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:46:00+03:00

2025-04-11T19:46:00+03:00

2025-04-11T19:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи пострадал при попытке украинского дрона атаковать автомобиль в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его информации, ВСУ при помощи дрона хотели атаковать автомобиль скорой помощи в Харьковской области, но он был сбит на подлёте. "В результате преступных действий украинских неонацистов осколочное ранение в ногу получил водитель автомобиля скорой помощи. Российские врачи оказали мужчине необходимую медицинскую помощь", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины