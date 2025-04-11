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В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой
В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой - РИА Новости, 11.04.2025
В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой
Водитель машины скорой помощи пострадал при попытке украинского дрона атаковать автомобиль в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:46:00+03:00
2025-04-11T19:46:00+03:00
2025-04-11T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи пострадал при попытке украинского дрона атаковать автомобиль в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его информации, ВСУ при помощи дрона хотели атаковать автомобиль скорой помощи в Харьковской области, но он был сбит на подлёте. "В результате преступных действий украинских неонацистов осколочное ранение в ногу получил водитель автомобиля скорой помощи. Российские врачи оказали мужчине необходимую медицинскую помощь", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области при атаке дрона пострадал водитель скорой
В Харьковской области водитель скорой получил осколочное ранение при атаке дрона