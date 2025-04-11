https://ria.ru/20250411/diplomaty-2010692089.html

Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров

Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров - РИА Новости, 11.04.2025

Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров

Дипломаты генерального консульства РФ в Стамбуле не прекращали работу в четверг и обслуживали граждан в обычном режиме, несмотря на проходившие в здании... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:58:00+03:00

2025-04-11T12:58:00+03:00

2025-04-11T12:58:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Дипломаты генерального консульства РФ в Стамбуле не прекращали работу в четверг и обслуживали граждан в обычном режиме, несмотря на проходившие в здании переговоры высокопоставленных делегаций РФ и США, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Переговоры шли почти шесть часов в четверг в здании на оживленной центральной улице Истикляль. "Дипломаты принимали граждан в четверг в обычном режиме, как и в другие дни", - сообщил источник. США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010654620.html

https://ria.ru/20250410/gosdep-2010585383.html

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в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, оон, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде