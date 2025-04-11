Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/diplomaty-2010692089.html
Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров
Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров - РИА Новости, 11.04.2025
Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров
Дипломаты генерального консульства РФ в Стамбуле не прекращали работу в четверг и обслуживали граждан в обычном режиме, несмотря на проходившие в здании... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:58:00+03:00
2025-04-11T12:58:00+03:00
в мире
россия
сша
стамбул
александр дарчиев
оон
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010393816_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_7a2c441e6077739e2c54b7ead6c4472d.jpg
АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Дипломаты генерального консульства РФ в Стамбуле не прекращали работу в четверг и обслуживали граждан в обычном режиме, несмотря на проходившие в здании переговоры высокопоставленных делегаций РФ и США, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Переговоры шли почти шесть часов в четверг в здании на оживленной центральной улице Истикляль. "Дипломаты принимали граждан в четверг в обычном режиме, как и в другие дни", - сообщил источник. США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010654620.html
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010585383.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010393816_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_24c4d3ed30c095bcb7154a4f862fc8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, оон, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, ООН, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров

Генконсульство РФ в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Читать ria.ru в
Дзен
АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Дипломаты генерального консульства РФ в Стамбуле не прекращали работу в четверг и обслуживали граждан в обычном режиме, несмотря на проходившие в здании переговоры высокопоставленных делегаций РФ и США, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Переговоры шли почти шесть часов в четверг в здании на оживленной центральной улице Истикляль.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Кремле прокомментировали переговоры США и Украины
Вчера, 11:20
"Дипломаты принимали граждан в четверг в обычном режиме, как и в другие дни", - сообщил источник.
США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня
10 апреля, 22:04
 
В миреРоссияСШАСтамбулАлександр ДарчиевООНПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала