Генконсульство в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров
Генконсульство РФ в Стамбуле работало в обычном режиме во время переговоров
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Дипломаты генерального консульства РФ в Стамбуле не прекращали работу в четверг и обслуживали граждан в обычном режиме, несмотря на проходившие в здании переговоры высокопоставленных делегаций РФ и США, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Переговоры шли почти шесть часов в четверг в здании на оживленной центральной улице Истикляль.
"Дипломаты принимали граждан в четверг в обычном режиме, как и в другие дни", - сообщил источник.
США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.