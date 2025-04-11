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В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 11.04.2025
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07:28 11.04.2025 (обновлено: 10:06 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010620566.html
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 11.04.2025
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в узком составе. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:28:00+03:00
2025-04-11T10:06:00+03:00
россия
алма-ата
центральная азия
мурат нуртлеу
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снг
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АЛМА-АТА, 11 апр — РИА Новости. В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в узком составе.Перед стартом мероприятия вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу поприветствовал руководителей дипведомств рукопожатием.Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.После заседания СМИД СНГ состоится отдельная встреча глав МИД в формате Россия — Центральная Азия.
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алма-ата
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россия, алма-ата, центральная азия, мурат нуртлеу, сергей лавров, снг, мид казахстана, в мире
Россия, Алма-Ата, Центральная Азия, Мурат Нуртлеу, Сергей Лавров, СНГ, МИД Казахстана, В мире
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В Алма-Ате стартовало заседание СМИД СНГ в узком составе

© Фото : МИД РоссииЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ. 11 апреля 2025
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 11 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : МИД России
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 11 апреля 2025
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АЛМА-АТА, 11 апр — РИА Новости. В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в узком составе.
Перед стартом мероприятия вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу поприветствовал руководителей дипведомств рукопожатием.
Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
После заседания СМИД СНГ состоится отдельная встреча глав МИД в формате Россия — Центральная Азия.
Заседание Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Совет министров иностранных дел СНГ
Вчера, 00:33
 
РоссияАлма-АтаЦентральная АзияМурат НуртлеуСергей ЛавровСНГМИД КазахстанаВ мире
 
 
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