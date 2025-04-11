https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010620566.html
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 11.04.2025
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в узком составе. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:28:00+03:00
2025-04-11T07:28:00+03:00
2025-04-11T10:06:00+03:00
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алма-ата
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АЛМА-АТА, 11 апр — РИА Новости. В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в узком составе.Перед стартом мероприятия вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу поприветствовал руководителей дипведомств рукопожатием.Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.После заседания СМИД СНГ состоится отдельная встреча глав МИД в формате Россия — Центральная Азия.
https://ria.ru/20250411/sng-2010225933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алма-ата, центральная азия, мурат нуртлеу, сергей лавров, снг, мид казахстана, в мире
Россия, Алма-Ата, Центральная Азия, Мурат Нуртлеу, Сергей Лавров, СНГ, МИД Казахстана, В мире
В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ
В Алма-Ате стартовало заседание СМИД СНГ в узком составе