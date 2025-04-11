https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010620566.html

В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 11.04.2025

В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в узком составе. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:28:00+03:00

2025-04-11T07:28:00+03:00

2025-04-11T10:06:00+03:00

россия

алма-ата

центральная азия

мурат нуртлеу

сергей лавров

снг

мид казахстана

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010640260_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_80413b1e56344712d15e1acfee14dbbf.jpg

АЛМА-АТА, 11 апр — РИА Новости. В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в узком составе.Перед стартом мероприятия вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу поприветствовал руководителей дипведомств рукопожатием.Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.После заседания СМИД СНГ состоится отдельная встреча глав МИД в формате Россия — Центральная Азия.

https://ria.ru/20250411/sng-2010225933.html

россия

алма-ата

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алма-ата, центральная азия, мурат нуртлеу, сергей лавров, снг, мид казахстана, в мире