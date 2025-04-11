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Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД - РИА Новости, 11.04.2025
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07:18 11.04.2025 (обновлено: 08:45 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010619755.html
Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД
Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД - РИА Новости, 11.04.2025
Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД
Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства двух стран в Минске, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:18:00+03:00
2025-04-11T08:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства двух стран в Минске, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом по правовым и консульским вопросам", — заявил дипломат. Полищук поблагодарил Белоруссию за поддержание этого канала связи.Говоря об условиях прямых переговоров с Киевом, Полищук подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению серьезных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин конфликта.По словам дипломата, поведение украинских властей показывает, что они к этому не готовы. Он напомнил, что Киев вышел из прямых переговоров, которые шли с конца февраля до середины апреля 2022-го.Кроме того, в сентябре того же года Владимир Зеленский принял указ о запрете на диалог с российским руководством, который действует до сих пор, добавил Полищук.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009247585.html
https://ria.ru/20250411/peregovory-2010618830.html
https://ria.ru/20250405/posol-2009482783.html
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в мире, россия, украина, москва, алексей полищук, снг, владимир зеленский, киев
В мире, Россия, Украина, Москва, Алексей Полищук, СНГ, Владимир Зеленский, Киев
Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД

Полищук: Россия и Украина ведут нотную переписку через посольства в Белоруссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства двух стран в Минске, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом по правовым и консульским вопросам", — заявил дипломат.
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Полищук поблагодарил Белоруссию за поддержание этого канала связи.

Посольство Украины в России прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала СВО. Киев также разорвал дипотношения с Москвой. Позднее МИД Украины заявил, что все консульства страны закрывают офисы в России.

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Говоря об условиях прямых переговоров с Киевом, Полищук подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению серьезных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин конфликта.
По словам дипломата, поведение украинских властей показывает, что они к этому не готовы. Он напомнил, что Киев вышел из прямых переговоров, которые шли с конца февраля до середины апреля 2022-го.
Кроме того, в сентябре того же года Владимир Зеленский принял указ о запрете на диалог с российским руководством, который действует до сих пор, добавил Полищук.
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