https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010619755.html

Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД

Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД - РИА Новости, 11.04.2025

Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД

Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства двух стран в Минске, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:18:00+03:00

2025-04-11T07:18:00+03:00

2025-04-11T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства двух стран в Минске, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом по правовым и консульским вопросам", — заявил дипломат. Полищук поблагодарил Белоруссию за поддержание этого канала связи.Говоря об условиях прямых переговоров с Киевом, Полищук подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению серьезных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин конфликта.По словам дипломата, поведение украинских властей показывает, что они к этому не готовы. Он напомнил, что Киев вышел из прямых переговоров, которые шли с конца февраля до середины апреля 2022-го.Кроме того, в сентябре того же года Владимир Зеленский принял указ о запрете на диалог с российским руководством, который действует до сих пор, добавил Полищук.

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009247585.html

https://ria.ru/20250411/peregovory-2010618830.html

https://ria.ru/20250405/posol-2009482783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, алексей полищук, снг, владимир зеленский, киев