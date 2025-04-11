https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010619755.html
Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД
Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД - РИА Новости, 11.04.2025
Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД
Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства двух стран в Минске, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:18:00+03:00
2025-04-11T07:18:00+03:00
2025-04-11T08:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства двух стран в Минске, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом по правовым и консульским вопросам", — заявил дипломат. Полищук поблагодарил Белоруссию за поддержание этого канала связи.Говоря об условиях прямых переговоров с Киевом, Полищук подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению серьезных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин конфликта.По словам дипломата, поведение украинских властей показывает, что они к этому не готовы. Он напомнил, что Киев вышел из прямых переговоров, которые шли с конца февраля до середины апреля 2022-го.Кроме того, в сентябре того же года Владимир Зеленский принял указ о запрете на диалог с российским руководством, который действует до сих пор, добавил Полищук.
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В мире, Россия, Украина, Москва, Алексей Полищук, СНГ, Владимир Зеленский, Киев
Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, заявили в МИД
Полищук: Россия и Украина ведут нотную переписку через посольства в Белоруссии