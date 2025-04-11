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В Турции стартует дипломатический форум - РИА Новости, 11.04.2025
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06:07 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010614306.html
В Турции стартует дипломатический форум
В Турции стартует дипломатический форум - РИА Новости, 11.04.2025
В Турции стартует дипломатический форум
Дипломатический форум стартует в пятницу в турецком поселке Белек в провинции Анталья, курорт станет центром притяжения для дипломатов со всего мира благодаря... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:07:00+03:00
2025-04-11T06:07:00+03:00
анталья (провинция)
турция
украина
сергей лавров
мария захарова
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Дипломатический форум стартует в пятницу в турецком поселке Белек в провинции Анталья, курорт станет центром притяжения для дипломатов со всего мира благодаря мероприятию с насыщенной программой. Анталийский дипломатический форум (ADF), который пройдет с 11 по 13 апреля в конгресс-центре NEST, остается по-прежнему масштабным - в этом году ожидается участие 450 представителей из 140 стран, в том числе более 20 глав государств и правительств, 74 министров, а также замминистров и депутатов парламентов. Запланировано не менее 50 панельных сессий. Тема форума в этом году - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". За прошедший с ADF-2024 год произошло немало событий, а в ряде стран речь идет о тектонических сдвигах - так, в Сирии полностью сменилась власть, зашла речь о снятии санкций с Дамаска и восстановлении отношений. Как ожидается, на нынешний форум прибудет в пятницу президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа, также в состав делегации войдет глава МИД САР Асаад аш-Шибани. Буквально за день до начала форума в Стамбуле состоялся второй раунд российско-американских консультаций. Речь на переговорах шла о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. Турция старается принять активное участие и в организации переговоров по украинскому урегулированию, но в Стамбуле данный вопрос в четверг не обсуждался. Однако шанс есть в Анталье - как правило, о ряде встреч в кулуарах форума становится известно по факту. Тем не менее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что обращений со стороны Украины по возможности организации встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье не поступало. В 2024 году Украина была представлена на уровне замглавы МИД. Захарова ранее сообщила, что Лавров посетит Турцию в субботу для участия в форуме, где запланированы его выступление, а также двусторонние встречи с иностранными коллегами. Согласно полученной РИА Новости программе форума, выступление Лаврова запланировано на 13.30 мск в субботу. Тематика панельных сессий форума варьируется от обсуждения борьбы с расизмом, важности участия женщин в устойчивом развитии, обеспечении пищевой безопасности, до таких актуальных вопросов как борьба с терроризмом, предотвращение ядерной эскалации, способы установления мира на Ближнем Востоке. В понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить там с речью о геополитической ситуации в мире. Эрдоган, как ожидается, проведет немало двусторонних встреч с коллегами из разных стран. Помимо этого, 12 апреля президент торжественно откроет новое здание терминала международного аэропорта Антальи, сообщил ранее РИА Новости советник мэра по туризму Осман Айык. Более 950 журналистов из 50 стран получили аккредитацию для освещения форума, сообщили РИА Новости в Управлении по коммуникациям при администрации президента Турции.
https://ria.ru/20250409/lavrov-2010272951.html
https://ria.ru/20250409/peregovory-2010163078.html
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анталья (провинция), турция, украина, сергей лавров, мария захарова, реджеп тайип эрдоган, в мире
Анталья (провинция), Турция, Украина, Сергей Лавров, Мария Захарова, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции стартует дипломатический форум

Анталья в четвертый раз примет Дипломатический форум

© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Fotolia / timur13
Анталья, Турция. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Дипломатический форум стартует в пятницу в турецком поселке Белек в провинции Анталья, курорт станет центром притяжения для дипломатов со всего мира благодаря мероприятию с насыщенной программой.
Анталийский дипломатический форум (ADF), который пройдет с 11 по 13 апреля в конгресс-центре NEST, остается по-прежнему масштабным - в этом году ожидается участие 450 представителей из 140 стран, в том числе более 20 глав государств и правительств, 74 министров, а также замминистров и депутатов парламентов. Запланировано не менее 50 панельных сессий. Тема форума в этом году - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым
9 апреля, 15:42
За прошедший с ADF-2024 год произошло немало событий, а в ряде стран речь идет о тектонических сдвигах - так, в Сирии полностью сменилась власть, зашла речь о снятии санкций с Дамаска и восстановлении отношений. Как ожидается, на нынешний форум прибудет в пятницу президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа, также в состав делегации войдет глава МИД САР Асаад аш-Шибани.
Буквально за день до начала форума в Стамбуле состоялся второй раунд российско-американских консультаций. Речь на переговорах шла о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. Турция старается принять активное участие и в организации переговоров по украинскому урегулированию, но в Стамбуле данный вопрос в четверг не обсуждался. Однако шанс есть в Анталье - как правило, о ряде встреч в кулуарах форума становится известно по факту.
Тем не менее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что обращений со стороны Украины по возможности организации встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье не поступало. В 2024 году Украина была представлена на уровне замглавы МИД.
Захарова ранее сообщила, что Лавров посетит Турцию в субботу для участия в форуме, где запланированы его выступление, а также двусторонние встречи с иностранными коллегами. Согласно полученной РИА Новости программе форума, выступление Лаврова запланировано на 13.30 мск в субботу.
Здание российского генконсульства в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Источник: переговоры России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле
9 апреля, 09:29
Тематика панельных сессий форума варьируется от обсуждения борьбы с расизмом, важности участия женщин в устойчивом развитии, обеспечении пищевой безопасности, до таких актуальных вопросов как борьба с терроризмом, предотвращение ядерной эскалации, способы установления мира на Ближнем Востоке.
В понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить там с речью о геополитической ситуации в мире.
Эрдоган, как ожидается, проведет немало двусторонних встреч с коллегами из разных стран. Помимо этого, 12 апреля президент торжественно откроет новое здание терминала международного аэропорта Антальи, сообщил ранее РИА Новости советник мэра по туризму Осман Айык.
Более 950 журналистов из 50 стран получили аккредитацию для освещения форума, сообщили РИА Новости в Управлении по коммуникациям при администрации президента Турции.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Лавров рассказал о предложении Турции выступить посредником на переговорах
14 января, 13:18
 
Анталья (провинция)ТурцияУкраинаСергей ЛавровМария ЗахароваРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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