https://ria.ru/20250411/den_donora_krovi-1940760982.html

Национальный День донора крови в России

Национальный день донора крови в России — история, значение и современность

Национальный День донора крови в России

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:07:00+03:00

2025-04-11T12:07:00+03:00

2025-04-11T12:07:00+03:00

справки

россия

национальный день донора крови

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Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ. История донорстваДата выбрана не случайно. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа и тем самым спас ей жизнь. Событие стало началом развития донорства крови в России. Русский врач использовал для переливания аппарат и методику, полученную им от пионера в этой области английского акушера Джеймса Бланделла. Впоследствии Вольф сделал еще шесть переливаний крови. Затем эту операцию неоднократно выполнял русский врач, профессор хирургии Сергей Коломнин. Он же первым перелил кровь в военно-полевых условиях в 1876 году. Дальнейшее развитие метода переливания крови шло медленно и носило единичный характер. В то время это была сложная в техническом отношении операция, и у ряда больных перелитая кровь вызывала тяжелые осложнения вплоть до смертельных исходов.В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл группы крови, в результате были вскрыты причины осложнений после переливания. 20 июня 1919 года хирургом Владимиром Шамовым в клинике Военно-медицинской академии при подготовке больной к тяжелой гинекологической операции было проведено первое научно обоснованное переливание крови с учетом ее групповой принадлежности.В 1926 году для решения проблемы поиска доноров хирурги Николай Еланский и Эрик Гессе рекомендовали привлекать в качестве доноров-добровольцев, помимо ближайших родственников больного, также студентов и медицинский персонал.1 марта 1926 года в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови, директором которого стал ученый Александр Богданов.14 августа 1928 года была издана первая официальная Инструкция по применению лечебного метода переливания крови.К концу 1938 года служба крови в стране окончательно оформилась в виде многочисленных станций и институтов переливания крови. Особое внимание уделялось развитию отделений переливания крови на базе крупных больниц и госпиталей.Вовлечению населения страны в ряды доноров способствовала организация штатных выездных бригад станций и отделений переливания крови. В январе 1957 года в Москве впервые была осуществлена массовая заготовка крови от безвозмездных доноров непосредственно на месте их работы – в министерстве здравоохранения.В начале 1990-х годов для совершенствования учета доноров была организована централизация донорства посредством создания в крупных городах России единых донорских центров.В 1927 году для поощрения донорства была введена денежная компенсация за дачу крови, с 1931 года – выдача специального пайка, а в ноябре 1955 года – особые льготы. По данным ВОЗ, для удовлетворения всех медицинских потребностей на 1 тысячу человек, нужно минимум 10 донаций крови.Ежегодно в мире производится около 118,5 миллиона донаций.В России кровь сдают менее 2% жителей, при этом для формирования необходимого запаса биоматериала это число должно быть в два раза больше.Численность доноров крови и (или) ее компонентов в целом по России составляет 1,08 миллиона человек (2023).Ежегодно в РФ в донорской крови нуждаются около 1,5 миллиона человек.Кровь нужна в лечении экстренных пациентов в результате техногенных катастроф, для плановой медпомощи онкологическим пациентам, при операциях на органах сердечно-сосудистой системы, при пересадке костного мозга и др. Согласно регулирующему вопросы донорства в Российской Федерации Федеральному закону от 20 июля 2012 года "О донорстве крови и ее компонентов", донору предоставляются бесплатное питание в день сдачи крови, а также право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение (донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном двум максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов). Трудовым кодексом предусмотрены два дня отдыха для доноров (в день сдачи крови и на следующий день). Лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный Донор России", полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, а также ежегодная индексируемая денежная выплата.С 1 января 2024 года ее сумма установлена в размере 17 324,11 рублей. Начиная с 2008 года министерством здравоохранения России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) была реализована масштабная программа развития массового добровольного донорства крови. Ценность кровиВ настоящее время развитие донорства крови и ее компонентов признано стратегическим направлением российского здравоохранения. В рамках постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" осуществляется реализация мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов и повышения качества медицинского обслуживания в учреждениях службы крови. Интернет-портал Службы крови. Горячая линия по вопросам донорства крови – 8-800-333-33-30 – работает круглосуточно, звонок по России бесплатный. Донорская культураС 2016 года в Москве проводится донорский марафон "Достучаться до сердец". Организаторами марафона выступают Национальный фонд развития здравоохранения и Московский ресурсный центр по донорству крови при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации и службы крови Москвы.Основная цель проведения марафона – развитие безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов в столице, повышение уровня ответственности донорства.C 2016 года в ходе марафонов "Достучаться до сердец" собрано свыше 17 400 литров крови, а более чем в 370 мероприятиях семи марафонов приняли участие около 54 000 человек. В 2024 году IХ Московский донорский марафон "Достучаться до сердец. Наставники" проходит в период с 20 января по 29 ноября. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, национальный день донора крови