https://ria.ru/20250411/demografiya-2010553801.html

"Иначе от России ничего не останется". Ученые призывают к срочным мерам

"Иначе от России ничего не останется". Ученые призывают к срочным мерам - РИА Новости, 11.04.2025

"Иначе от России ничего не останется". Ученые призывают к срочным мерам

Заставить женщин носить короткие юбки, отказаться от слова "брак", платить школьницам за беременность — депутаты и общественные деятели озвучивают... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T18:28:00+03:00

общество

демография

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Заставить женщин носить короткие юбки, отказаться от слова "брак", платить школьницам за беременность — депутаты и общественные деятели озвучивают экстравагантные идеи как повысить рождаемость. Но большинство предлагаемых мер либо сомнительные, либо откровенно фантастические. Тем временем профессиональные демографы утверждают: надежные рецепты хорошо известны и уже успешно опробованы, причем как в России, так и в других странах со схожей культурой.Мини-юбки и запрет "брака"Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в стране в 2024-м — 1,4 ребенка на женщину. Как известно, для воспроизводства численности населения показатель должен равняться 2,1. Все, что ниже — "вымирание". Именно такой термин использовал Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в декабре 2024-го.Президент России поставил амбициозную задачу достичь цифры в 2,3 рождения на женщину. К этой цели предложено двигаться постепенно. Глава государства подписал указ, согласно которому СКР должен быть повышен к 2030-му до 1,6, а к 2036-му — до 1,8.При этом четкого плана у государства пока нет. Его разработкой, в частности, займется Совет по демографии при президенте под председательством Валентины Матвиенко. Та признает: будет непросто — уж очень "многослойная, многогранная задача". Орган только начинает работу.Тем временем свои способы решения проблемы предлагают чиновники, депутаты, общественные деятели. Далеко не все идеи основаны на каких-либо исследованиях, статистических данных, российском или зарубежном опыте. Некоторые и вовсе откровенно курьезные.В частности, депутат городской думы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко попросил горожанок надевать "мини-юбки в солнечные дни для повышения демографии". По его словам, "в 70-х все ходили в мини, и браки были крепкие".В свою очередь, телеведущая и глава комитета по демографии партии "Новые люди" Анфиса Чехова призвала подобрать замену для слова "брак": "Потому что, говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет".Омолодить рождаемостьВ некоторых регионах перешли от слов к делу. В Орловской области указом губернатора определены выплаты по 100 тысяч рублей беременным студенткам и школьницам. Глава региона Андрей Клычков объясняет, что такая мера поможет молодым девушкам сохранить жизнь ребенка, если они забеременеют:"Надо иметь в виду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери".По его словам, такой шаг согласован на федеральном уровне.В свою очередь, специалисты считают, что попытки омолодить рождаемость как минимум бесполезны. "В последние десятилетия это не приводит к росту", — говорит РИА Новости демограф Алексей Ракша.А депутат Госдумы Олег Смолин подозревает, что решение спровоцирует неприятности."Убежден, что никакого отношения к нормальной демографической политике это не имеет. Очень может быть, что таким образом мы получим матерей-одиночек и вряд ли счастливые семьи", — написал он в своем телеграм-канале."Автоматически достигнем цели"Составляющие успеха просты: деньги и время. И то, и другое нужно дать родителям в достаточном объеме, подчеркивает Ракша. Государство, считает он, должно поддерживать рождение второго и последующих детей."Любые попытки стимулирования рождаемости первенцев в 21 веке не работают нигде, мы это уже увидели неоднократно", — указывает эксперт.Первое, что принесет успех — "крупные разовые выплаты, начиная со второго ребенка, без ограничений по возрасту, доходу, нуждаемости, адресности".Сумма же, по мнению Ракши, должна быть эквивалентна стоимости одной комнаты в квартире или частном доме."Если платить тем, кто родил второго и третьего ребенка, по 1,5−2 миллиона рублей, то рождаемость вырастет примерно на 12-15 процентов всего за два-три года, — уверен демограф. — Таким образом, мы уже достигнем поставленной Путиным цели на 2030-й".Ракша считает: данную сумму нужно разрешить тратить на любые цели инвестиционного характера, которые улучшат жизнь семьи, — например, покупку автомобиля, или, допустим, сельхозтехники, если это семья фермера.По подсчетам демографа, государственных расходов потребуется не так много: 1,02-1,38 триллиона рублей в год.По мнению специалистов, ранее хорошо себя зарекомендовал материнский капитал в России, который изначально выплачивали как раз за второго ребенка. В том числе благодаря ему в 2015-м СКР в стране достиг 1,78. Когда же началась неопределенность со сроками окончания/продления программы, а потом вообще львиная доля выплат перешла на первенца, положительный эффект стал исчезать.Свобода и полная оплатаКак показывает практика, пары будут охотнее заводить детей, если у них — особенно это актуально для матерей — останется время на отдых и самореализацию. Значит, необходима развитая система яслей и детских садов, а также институт государственных сертифицированных нянь."Например, можно субсидировать аренду, чтобы было выгодно открывать ясли и детсады на первых этажах жилых домов. Кроме того, хорошо бы на базе медицинских и педагогических вузов организовать массовую подготовку нянь, которые будут ухаживать за детьми", — объясняет Ракша.В пример он ставит Францию, где тоже остро стоит вопрос с рождаемостью: там существует система, когда одна из мам сидит с соседскими детьми, получая субсидии от государства — либо в виде налоговых льгот, либо в виде выплат.Кроме того, необходимо минимизировать урон, который материнство наносит карьере женщины и ее заработкам. Сегодня ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в России — 40 процентов от средней зарплаты. Ракша считает: нужно поднять до ста. А вот срок выплат можно и сократить."Исследования показывают, что рождаемость поднимает годовой отпуск со стопроцентной оплатой. Но это должно сопровождаться теми самыми доступными детскими садами и яслями", — говорит он.Если удастся наладить ощутимые выплаты, а также снять часть нагрузки с родителей, то можно подумать и о других мерах — например, снижении налогов для членов многодетных семей, а в будущем — и о базовом доходе для детей. Правда, последнее потребует уже значительных средств — по грубым оценкам, около пяти триллионов рублей в год, уточняет Ракша. Однако он убежден: если у государства действительно есть желание повысить рождаемость, то и такие деньги найдутся.Регионы-чемпионыВ России тоже можно встретить примеры разумной демографической политики, считает Ракша. В частности, он отмечает Нижегородскую область: там губернатор Глеб Никитин пообещал начиная с 1 июля 2025-го за каждого рожденного ребенка выплачивать семье миллион рублей — частично в виде "зарплаты родителя", частично в виде единовременного сертификата. Разумеется, об эффекте этих мер судить пока рано — проявится позже.Хорошая программа действует в Ямало-Ненецком автономном округе — за второго ребенка регион платит 150 тысяч рублей, а за третьего ребенка и каждого последующего — 500 тысяч рублей. ЯНАО занимает первое место по рождаемости в Уральском федеральном округе и четвертое — в России. СКР — 1,92.Достиг успехов и Сахалин. Областной материнский капитал при рождении первого ребенка там 150 тысяч рублей, второго и последующих детей — 250 тысяч. Кроме того, при рождении третьего семья получает право на единовременную выплату на погашение ипотеки — в 2025-м это один миллион рублей. Суммарный коэффициент рождаемости в 2023-м — 1,74, лучший на Дальнем Востоке. Правда, в последние годы показатель снизился: в 2016-м он достигал 2,16.Сегодня большинство регионов страны не дотягивает до уровня воспроизводства населения. Лидерами же по СКР по итогам 2024-го остаются Чечня (2,6) и Тыва (2,4). Эти показатели намного выше тех, которые, по самым оптимистичным расчетам, можно обеспечить с помощью господдержки. Как известно, модель двух национальных республик к остальным субъектам Федерации по понятным причинам неприменима — всем остальным только предстоит найти свой способ превратить вымирание в демографический взрыв.

https://ria.ru/20240703/birthrate-1956906184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, демография