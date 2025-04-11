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СК возбудил уголовное дело в отношении иноагента Карезиной*
СК возбудил уголовное дело в отношении иноагента Карезиной* - РИА Новости, 11.04.2025
СК возбудил уголовное дело в отношении иноагента Карезиной*
Следователи возбудили уголовное дело в отношении иноагента Инны Карезиной*, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:14:00+03:00
2025-04-11T18:14:00+03:00
2025-04-11T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении иноагента Инны Карезиной*, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Инны Карезиной*. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Подозреваемая включена в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.По версии следствия, не позднее 27 февраля в нарушение порядка деятельности иноагента она не представила в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Карезиной* в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в ведомстве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010015850.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело в отношении иноагента Карезиной*
СК рассматривает вопрос об объявлении иноагента Карезиной в розыск