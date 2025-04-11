https://ria.ru/20250411/bryanskaya-2010762482.html

Брянский губернатор рассказал об атаках ВСУ на регион

Брянский губернатор рассказал об атаках ВСУ на регион - РИА Новости, 11.04.2025

Брянский губернатор рассказал об атаках ВСУ на регион

Свыше 3,5 тысяч атак совершили ВСУ по территории Брянской области с начала года, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:07:00+03:00

2025-04-11T16:07:00+03:00

2025-04-11T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 3,5 тысяч атак совершили ВСУ по территории Брянской области с начала года, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Брянская область живет и работает в непростых условиях, особенно в приграничных районах. С начала текущего года киевским режимом было совершено более 3,5 тысяч атак", – написал Богомаз. Ранее Богомаз в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным докладывал, что более 700 атак совершили ВСУ по территории Брянской области за январь, в результате были повреждены 149 объектов ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

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Ольга Фомченкова

брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, происшествия