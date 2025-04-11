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Брянский губернатор рассказал об атаках ВСУ на регион
Брянский губернатор рассказал об атаках ВСУ на регион - РИА Новости, 11.04.2025
Брянский губернатор рассказал об атаках ВСУ на регион
Свыше 3,5 тысяч атак совершили ВСУ по территории Брянской области с начала года, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:07:00+03:00
2025-04-11T16:07:00+03:00
2025-04-11T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 3,5 тысяч атак совершили ВСУ по территории Брянской области с начала года, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Брянская область живет и работает в непростых условиях, особенно в приграничных районах. С начала текущего года киевским режимом было совершено более 3,5 тысяч атак", – написал Богомаз. Ранее Богомаз в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным докладывал, что более 700 атак совершили ВСУ по территории Брянской области за январь, в результате были повреждены 149 объектов ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Брянский губернатор рассказал об атаках ВСУ на регион
Богомаз: ВСУ более 3500 раз атаковали Брянскую область с начала года