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Минобороны Британии призвало нарастить военную помощь Киеву
Минобороны Британии призвало нарастить военную помощь Киеву - РИА Новости, 11.04.2025
Минобороны Британии призвало нарастить военную помощь Киеву
Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал участников контактной группы по Украине нарастить военную помощь Киеву, несмотря на усилия по мирному... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:50:00+03:00
2025-04-11T12:50:00+03:00
2025-04-11T13:00:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал участников контактной группы по Украине нарастить военную помощь Киеву, несмотря на усилия по мирному урегулированию конфликта. "Мы не можем ставить под угрозу мир, забывая о войне. Сегодня в рамках этой контактной группы мы наращиваем помощь для борьбы Украины. Задача министров обороны заключается в скорейшей передаче военной помощи Украине", - сказала Хили, открывая заседание министров Брюсселе. Глава минобороны Британии председательствует на встрече контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в бельгийской столице. Он призвал страны, которые не собираются объявлять о новых пакетах помощи Украине, пересмотреть свою позицию. "Те страны, которые не собираются сегодня объявлять о новых обязательствах, я призываю пересмотреть это, и сделать все, что в их силах", - сказал британский министр. Хили утверждает, что любая помощь, которая предоставляется сегодня, якобы поможет Украине не только в конфликте, но и "в обеспечении устойчивого мира". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250411/britaniya-2010638562.html
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в мире, украина, россия, великобритания, джон хили, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Джон Хили, Сергей Лавров, НАТО
Минобороны Британии призвало нарастить военную помощь Киеву
Глава Минобороны Британии Хили призвал нарастить военную помощь Украине