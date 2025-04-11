https://ria.ru/20250411/britanija-2010663388.html
Британия выделит Украине новый пакет военной помощи
Британия выделит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 11.04.2025
Британия выделит Украине новый пакет военной помощи
Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в пятницу на заседании контактной группы по Украине о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:53:00+03:00
2025-04-11T11:53:00+03:00
2025-04-11T12:50:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в пятницу на заседании контактной группы по Украине о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов фунтов. "Мы потратим в этом году 4,5 миллиарда фунтов на военную помощь Украине – это самый высокий уровень. Я могу объявить сегодня о выделении 350 миллионов фунтов на помощь украинцам на линии фронта. Эта пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов", - сказал Хили, который председательствует на встрече министров обороны контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По его словам, эта помощь не только способствует усилению Украины, но и поддерживает промышленность Великобритании, ее экономику. Ранее Хили призвал участников контактной группы нарастить военную помощь Киеву, несмотря на усилия по мирному урегулированию конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010660899.html
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В мире, Украина, Великобритания, Россия, Джон Хили, Сергей Лавров, НАТО
Британия выделит Украине новый пакет военной помощи
Лондон выделит Украине новый пакет военной помощи на 350 миллионов фунтов