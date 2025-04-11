https://ria.ru/20250411/bloger-2010807047.html

Казахстанский блогер получил срок за песню про русских

Казахстанский блогер получил срок за песню про русских - РИА Новости, 11.04.2025

Казахстанский блогер получил срок за песню про русских

Казахстанского блогера Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за размещение в Сети песни, оскорбляющей русских, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:52:00+03:00

2025-04-11T19:52:00+03:00

2025-04-11T20:44:00+03:00

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АЛМА-АТА, 11 апр — РИА Новости. Казахстанского блогера Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за размещение в Сети песни, оскорбляющей русских, сообщила пресс-служба городского суда Алма-Аты. Речь идет о песне "Йоу, орыстар" (в переводе с казахского — "Йоу, русские"). В ней блогер, используя нецензурные слова, допустил шовинистические высказывания в адрес русских, в том числе проживающих в Казахстане. "В Наурызбайском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Т. Е., обвиняемого в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей (часть первая статьи 174 Уголовного кодекса). Подсудимый, являясь администратором Instagram*-паблика с аудиторией более 34 тысяч человек, разместил пост, который сопровождался музыкальной композицией с текстом, содержащим грубую нецензурную лексику, направленную на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса. Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан", — подчеркнули в инстанции.По итогам заседания, изучения материалов дела, а также позиций сторон Енсебека признали виновным в совершении преступления. В результате суд приговорил его к пяти годам ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью.Отмечается, что при судебном разбирательстве блогер свою вину не признал.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250328/fsb-2007872528.html

https://ria.ru/20250323/ru-us-2006163916.html

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