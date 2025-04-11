https://ria.ru/20250411/bezrukova-2010184250.html

Биография Ирины Безруковой

Биография Ирины Безруковой - РИА Новости, 11.04.2025

Биография Ирины Безруковой

Российская актриса театра и кино Ирина Владимировна Безрукова (урожденная Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:57:00+03:00

2025-04-11T01:57:00+03:00

2025-04-11T01:57:00+03:00

справки

ростов-на-дону

ирина безрукова

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Российская актриса театра и кино Ирина Владимировна Безрукова (урожденная Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Ее отец был музыкантом-гобоистом, а мать врачом. После смерти матери вместе с сестрой воспитывалась у бабушки. В 1988 году окончила Ростовское училище искусств (ныне – Ростовский колледж искусств) по специальности "драматическая актриса".В 2013 году в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых "Реакомп" получила специальность "тифлокомментатор высшей категории" (аудиокомментатор для незрячих людей). В 1986-1988 годы играла в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького (Ростов-на-Дону).В 1988-1989 годы работала в Тульском академическом театре драмы имени М. Горького.В 1990-1991 годы – в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне – Московский театр Олега Табакова).В настоящее время является актрисой Московского Губернского драматического театра.Задействована в спектаклях "Бесконечный апрель" Анны Горушкиной (2014), "О чем плачут мужчины" Сергея Безрукова (2023), "Без вины виноватые" Вероники Вигг (2024). Осуществляет тифлокомментирование спектаклей Московского Губернского театра. В 2017 году играла в концертно-театральной постановке "Романовы" (проект компании "Роснефть"). В кино дебютировала в 1991 году в дипломной работе молодого оператора "Девочка и ветер". Узнаваемость актрисе принесла роль в музыкальной комедии Виталия Макарова "Когда опаздывают в ЗАГС" (1991). В том же году исполнила главную роль в криминальной драме "Путана" Александра Исаева.Снималась в картинах "Ричард Львиное Сердце" (1992), "Наваждение" (1994), "Графиня де Монсоро" (1997), "Рыцарский роман" (2000), сериалах "Участок" (2003), "Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4" (2005), "Есенин" (2005), лирической комедии "Полный контакт" (2011), картинах "Землетрясение" (2016), "Непрощенный" (2018), "Чикатило" (2021), "Обещание" (2022), "Право на лево" (2024), "Симон" (2024) и др.Занималась озвучиванием фильмов. В их числе – "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993), "Князь Владимир" (анимационный, 2006), "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (анимационный, 2008), "Снежная королева: Зазеркалье (анимационный, 2018) и др.Всего в фильмографии актрисы – около 50 художественных, телевизионных и анимационных фильмов.Ирина Безрукова также озвучивала аудиокниги "Азазель", "Про Федота-стрельца" и "Сказки в исполнении Сергея и Ирины Безруковых".Актриса работала на телевидении. В 1999-2001 годы вела передачу "Магазин на диване" на РТР, шоу-программу "Самые-самые" на канале СТС. Участвовала в программе "Ключи от форта Боярд". Была ведущей авторской программы "Разговор на сцене с Ириной Безруковой" на телеканале "360 Подмосковье".В 2016 году стала участницей 10-го сезона проекта "Танцы со звездами" на канале Россия-1. С 2009 года входит в попечительский совет Межрегиональной общественной организации содействия детям-инвалидам, страдающим ревматическими болезнями "Возрождение". В 2010 году вместе с мужем актером Сергеем Безруковым стала инициатором открытия первой в России "Комнаты радости" в Научном центре здоровья детей РАМН. В 2013 году стала соучредителем и креативным директором Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.В октябре 2019 стала официальным посланником "Всемирного дня осведомленности о дислексии" на территории России.Награждена Почетной наградой Московской области – знаком Преподобного Сергия Радонежского за активную общественную и благотворительную деятельность (2015).Удостоена награды благотворительной организации РусФонд "За вклад в развитие тифлокомментирования в России" (2018) и премии "Звезда Театрала" в номинации "лучший социальный проект в театре" (2019).Ирина Безрукова была дважды замужем. Первый супруг – актер Игорь Ливанов. В браке родился сын Андрей, скончался в 2015 году. В 2000-2015 годы была замужем за народным артистом России Сергеем Безруковым.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ростов-на-дону, ирина безрукова